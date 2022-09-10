Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki metrobüs kazasından 99 kişinin etkilendiğini açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'un Avcılar ilçesinde 4 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazadan 99 kişinin etkilendiği bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Eylül 2022 16:08
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Avcılar'da 4 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazadan 99 kişinin etkilendiği belirlendi. 3'ü yoğun bakımda olmak üzere 11 kişinin tedavisi devam ediyor. 88 kişi, tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Kazadan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!