Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi sınav sonuçları açıklandı
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna öğrenci alımı sınav sonuçları açıklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Eylül 2022 14:38
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna öğrenci alımı sınav sonuçları açıklandı.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, sınav sonuçlarına "
http://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresinden ulaşabilecek. PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!