KPSS Eğitim Bilimleri oturumu başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 31 Temmuz 2022'de düzenlenen oturumu iptal edilen Eğitim Bilimleri oturumu başladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Eylül 2022 14:45
Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunun ardından ikinci oturum Eğitim Bilimleri, saat 14.45'te başladı. Adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek.
Öğleden sonraki oturumda adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!