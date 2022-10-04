Dolar/TL, 18,58 seviyesinden işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 18,5450'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de artışla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,2 değer kazanarak 18,5790'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,7 yükselişle 18,3480'den, sterlin/TL yüzde 0,6 artışla 21,1630'dan satılıyor.

Dün, ABD'de ISM imalat endeksinin 50,9 ile Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyesine gerilemesi ile düşüş eğiliminde hareket eden dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,4'lük azalışla 111,2'ye gerilerken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,5 değer kazancıyla 0,9880 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, artan "resesyon" uyarıları ve zayıf ekonomik verilerin, merkez bankalarını "şahin" para politikaları konusunda gevşemeye itebileceği beklentilerinin oluştuğunu belirterek, bu beklentilere paralel doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybettiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), dün yayımladığı raporda, gelişmiş ülkelerdeki merkez bankalarının faizleri artırmaya devam etmesinin küresel ekonomiyi resesyona ve ardından uzun süreli durgunluğa itme riski taşıdığını bildirdi. UNCTAD'ın raporunun ardından Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva da ABD Merkez Bankası'nı (Fed) politikalarında son derece ihtiyatlı olmaya ve dünyanın geri kalanı üzerindeki etkisine karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Piyasalarda dalgalanmanın bir müddet daha sürebileceğine işaret eden analistler, bugün yatırımcıların odağında merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının bulunduğunu, veri gündeminde ise yurt içinde reel efektif döviz kuru, ABD'de fabrika siparişleri ve JOLTS açık iş sayısı ile Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi'nin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 112,5'in direnç, 110,7'nin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.