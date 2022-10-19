KDK'nın verdiği kararların uygulanma oranı yüzde 76'yı buldu
KDK'nın verdiği kararların uygulanma oranı yüzde 76'yı buldu
Son Dakika, %0 Faizli 10.000 TL
Son Dakika, %0 Faizli 10.000 TL
Sponsorlu İçerik
Alanya'da görev yapan savcı otelde ölü bulundu
Alanya'da görev yapan savcı otelde ölü bulundu
Erdoğan'dan muhtarlara müjde... Ödenekleri kesilmeyecek
Erdoğan'dan muhtarlara müjde... Ödenekleri kesilmeyecek
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı Uygulama Kılavuzu yayımlandı
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı Uygulama Kılavuzu yayımlandı
Antalya merkezli 10 ilde büyük FETÖ operasyonu: 102 gözaltı
Antalya merkezli 10 ilde büyük FETÖ operasyonu: 102 gözaltı
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'seçimde çık karşıma' çağrısı
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'seçimde çık karşıma' çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan Çelebi'ye rozetini taktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan Çelebi'ye rozetini taktı
Köpekler, İstanbul'un göbeğinde turistlere saldırı
Köpekler, İstanbul'un göbeğinde turistlere saldırı
Kamu personeline 1 trilyon liraya yakın nakdi ödeme yapılacak
Kamu personeline 1 trilyon liraya yakın nakdi ödeme yapılacak
Bakan Bilgin: Yeni teklif 2003 sonrası tüm maden kazalarını kapsayacak
Bakan Bilgin: Yeni teklif 2003 sonrası tüm maden kazalarını kapsayacak
Bakan Nebati'den BES açıklaması
Bakan Nebati'den BES açıklaması
Sızıntı tespit edilen çöp tesisi soruşturmasında il müdürü görevden alındı
Sızıntı tespit edilen çöp tesisi soruşturmasında il müdürü görevden alındı
Ankara dikkat! Bugün bu yollar trafiğe kapalı olacak
Ankara dikkat! Bugün bu yollar trafiğe kapalı olacak
YÖK'ten korsan tez avı! 17 internet sitesi hakkında suç duyurusu
YÖK'ten korsan tez avı! 17 internet sitesi hakkında suç duyurusu
Kademeli emeklilik sistemi ile 4.5 milyon kişi emekli olacak
Kademeli emeklilik sistemi ile 4.5 milyon kişi emekli olacak
HDP'li Semra Güzel'in vekilliği düşüyor
HDP'li Semra Güzel'in vekilliği düşüyor
Bazı bakanlık ve kurumlara 1509 yeni kadro
Bazı bakanlık ve kurumlara 1509 yeni kadro
İTO Başkanı Avdagiç'ten 'asgari ücret' açıklaması
İTO Başkanı Avdagiç'ten 'asgari ücret' açıklaması
Kamuda 'kağıt belge' ortadan kalkacak
Kamuda 'kağıt belge' ortadan kalkacak
FETÖ'nün para transfer yöntemleri deşifre edildi
FETÖ'nün para transfer yöntemleri deşifre edildi
Kanun teklifi TBMM'de: İç Güvenlik Fakültesi kurulacak
Kanun teklifi TBMM'de: İç Güvenlik Fakültesi kurulacak
Bakan Bozdağ: Adalet Bakanlığı yapmak Kur'an okumaya engel değil
Bakan Bozdağ: Adalet Bakanlığı yapmak Kur'an okumaya engel değil
Erdoğan: Yaz stajı ücretini asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz
Erdoğan: Yaz stajı ücretini asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz
Başkentte özel halk otobüsleri seferlere yeniden başladı
Başkentte özel halk otobüsleri seferlere yeniden başladı
Kayseri İl Milli Eğitim'den 'yönetici değişikliği' açıklaması
Kayseri İl Milli Eğitim'den 'yönetici değişikliği' açıklaması
Bakanlık '500 yeni icra dairesi açılacak' iddialarını yalanladı
Bakanlık '500 yeni icra dairesi açılacak' iddialarını yalanladı
CHP, dezenformasyonla mücadele düzenlemesini AYM'ye taşıdı
CHP, dezenformasyonla mücadele düzenlemesini AYM'ye taşıdı
Mahir Ünal yanıtladı: Dezenformasyon yasasında suç unsuruna kim karar verecek?
Mahir Ünal yanıtladı: Dezenformasyon yasasında suç unsuruna kim karar verecek?
İstanbul'da konut fiyatları üç katına çıktı
İstanbul'da konut fiyatları üç katına çıktı
Advertisement
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan'dan muhtarlara müjde... Ödenekleri kesilmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhtarlarımızın izin, hastalık veya başka sebeplerle görev başında bulunamadıkları zamanlarda ödenekleri kesilmeyecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Ekim 2022 15:18
Yazdır
Erdoğan'dan muhtarlara müjde... Ödenekleri kesilmeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Ülkemizin tüm illerinden Ankara'ya teşrif eden binlerce muhtar kardeşlerimizle birlikte şu anda bakıyorum maşallah, şöyle adeta uçsuz bucaksız. Aldığım resmi rakama göre şu an itibarıyla 20 bini aşkın muhtarımız burada. Tabii bugünkü buluşmamızın ilave bir önemi, anlamı daha var. Bugün aynı zamanda muhtar kardeşlerimize daha önce söz verdiğimiz biz hizmetin, Muhtarlar Evi'nin açılış heyecanını da yaşıyoruz. Bu güzel binayı, kafesi, restoranı, bay bayan mescidi, otoparkı ve 58 yatak kapasitesine sahip 35 odasıyla bugünden itibaren tüm muhtarlarımızın istifadesine sunuyoruz.

Böylece muhtar kardeşlerimizi iş veya başka sebeplerle Ankara'ya geldiklerinde kalacak yer bulma derdinden de kurtarmış bulunuyoruz. Artık muhtarlarımız da Ankara'da gönül rahatlığıyla kalabilecekleri merkezi konumuyla trafik sıkıntısı çekmeden tüm işlerini halledebilecekleri bir eve kavuşmuş oldular.

Muhtarlar Evi'mizin açılışının yanı sıra bugün ayrıca 100 muhtar hizmet binasının toplu temel atma törenini de gerçekleştiriyoruz. Biraz sonra 5 vilayetimize canlı bağlantılar kurarak bu hizmet binaların temel atmasını yapacak, inşallah en kısa sürede inşaatları tamamlayarak sizlerin emrine vereceğiz. Muhtarlar Evi'nin sizlerle beraber ülkemizdeki tüm muhtar kardeşlerime hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Rabbime muhtarlarımıza olan bir sözümüzü daha gerçeğe dönüştürme imkanı bahşettiği için hamd ediyorum. Rabbim birliğimizi, kardeşliğimizi, daim eylesin diyorum.

Bu güzel tesisin inşasında emeği geçen, başta İçişleri Bakanım, yardımcıları ve tüm ekibimizi, yüklenici firmaları, mimar, mühendis, tüm işçisine kadar herkesi tebrik ediyorum.

Cumhurbaşkanlığı görevini devraldıktan sonra ülkemiz demokrasisine kazandırdığımız yeniliklerden biri muhtar buluşmalarımızdır. İlk toplantımızı yaptığımız 2015 yılından bugüne, muhtarlarımızla her biri adeta şölen havasında geçen toplam 52 ayrı buluşma gerçekleştirdik. Türkiye'nin dört bir köşesinden 38 bin muhtarımızı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, milletin evinde misafir ettik. Her muhtar buluşmamız, aramızdaki muhabbet bağını güçlendirdiğimiz, istişare ettiğimiz, ülkemizin meselelerini enine boyuna görüştüğümüz bir demokrasi bayramına dönüştü.

Bana ne diyorlardı? Muhtar bile olamazsın. Ne oldu? Bu başlığı atanlar rezil rüsva oldu. Sizler bu kardeşinizi Cumhurbaşkanı yaptınız. Cumhuriyet tarihimizde ilk kez muhtarlarımız dertlerini, sıkıntılarını, beklentilerini devletin zirvesiyle doğrudan paylaşma fırsatı buldu. Sadece muhtarlarımızın değil bu vesileyle ülkemizin her tarafındaki pek çok mahallemizin, şehrimizin de sorunlarını çözüme kavuşturduk. Demokrasi piramidinin tabanı ile tavanı arasındaki engeller ortadan kalktıkça bunun kazananı muhtarlarımızla beraber tüm Türkiye olmuştur.

Muhtarlarımızla aramızda tesis ettiğimiz bu güçlü bağ, herhalde daha önce hiçbir siyasetçiye nasip olmamış büyük bir şereftir. Buluşmalarımızın sadece bürokraside değil, siyasette de muhtarlara yönelik bakış açısını kökten değiştirdiğini görüyoruz. Daha önce muhtar kardeşlerimizin yüzüne dahi bakmayanlar bizim toplantılarımızdan sonra birden muhtarlarımızın varlığını hatırladı. Şimdiye kadar hiçbir işinizi görmeyenler, sizin için kıllarını dahi kıpırdatmayanlar, muhtarlarımızı adeta vaat yağmuruna tutmaya başladı. Ancak her samimiyetsiz işleri gibi bunu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Laf olsun diye düzenledikleri bir iki küçük salon toplantısının devamını dahi getiremediler. Birkaç toplantıyla rol kapmaya çalışsalar da bizim şu kardeşliğimizi, şu dayanışmamızı, aramızdaki şu muhabbet iklimini asla tesis edemediler.

Ne diyordu rahmetli Neşet Ertaş, "Dost elinden gel olmazsa varılmaz, rızasız bahçenin gülü derilmez, kalpten kalbe bir yol vardır görülmez, gönülden gönüle giden yar oy." Evet, bizim de sizinle aramızda gönülden gönüle kurulu bir köprü vardır. Biz muhtarlarımızla gönül diliyle, kalp diliyle konuşuyor, birbirimizi sadece Allah için seviyoruz. Zahirde bizi taklit edenler, bu gönül dilini bilmedikleri, kalpten kalbe giden o gizli yolları görmedikleri için ne milletimizle ne de muhtarlarımızla hasbi samimi bir ilişki kuramıyorlar. Belki şu tabloyu da kıskanacaklar. Belki bizim şu sevdamızı çekemeyenler olacaktır. İşte onun için aşkınız, coşkunuz, ahde vefanız için her birinize teşekkür ediyor, Allah nazardan saklasın, kem gözlerden korusun diyorum.

Yönetim sistemimizin çelik çekirdeği olan muhtarlarımız hak ettikleri hizmetleri almak için çok uzun yıllar beklemek zorunda kaldı. Bizden önce devletin de, siyasetin de kapıları maalesef muhtarlarımıza kapalı durumdaydı. Muhtarlarımız çoğu zaman dertlerini anlatacak muhatap bulamaz, bulsa da köyüne ve mahallesine çözümle dönemezdi. O manşeti hatırlayın. "Muhtar bile olamaz" manşeti. Eski Türkiye'nin muhtara ve muhtarlığa bakış açısını gösteren bir utanç vesikasıdır. Muhtarı, dolayısıyla milli iradeyi tahkir eden bu vesayetçi zihniyetin elinde ülkemizin en kıymetli yılları heba olmuştur. Hiç kimse, bir avuç seçkinin dışında hiç kimse, eşit, mümeyyiz hizmete ve hürmete layık görülmemiştir. Birileri her türlü imkandan faydalanırken, birileri özgürlüklerini sonuna kadar kullanırken, milletimizin kahir ekseriyeti dışlanmış, horlanmıştır.

Muhtarlarımızı aşağılayanlar, göbeğini kaşıyan adam dedikleri insanımızı da seneler boyunca yokluğa, yoksulluğa ve yasaklara mahkum ettiler. 2002'den itibaren millet iradesini her alanda güçlendirme hamlemizde demokrasinin adeta siz uç beyleri olan muhtarlarımızı da ihmal etmedik. Muhtarlık müessesesine verdiğimiz önemi İçişleri Bakanlığımız bünyesinde Muhtarlar Daire Başkanlığı kurarak açıkça gösterdik. Muhtarlarımızın taleplerini yakından takip etmek amacıyla büyükşehir belediyelerinde Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, diğer belediyelerde ise Muhtarlık İşleri Müdürlüklerinin kurulmasını biz sağladık. Bunun için Valiliklerde bir Vali Yardımcısı, büyükşehirlerde Genel Sekreter Yardımcısı ve diğer belediyelerde de bir Başkan Yardımcısını, muhtarlarımızın taleplerini takip etmek amacıyla sorumlu kıldık. Muhtarlık Bilgi Sistemi ile devlet-muhtar-vatandaş arasında yepyeni bir anlayışın, bütünleşmenin kapısını araladık. Tüm muhtarlarımıza İçişleri Bakanlığımız tarafından tek tip özel muhtar kimliğini de yine biz düzenledik.

En az bir dönem muhtarlık yapan köy ve mahalle muhtarlarımızı silah ruhsat harcından muaf tutarak önemli bir avantaj sağladık. Bunun yanında muhtarlarımızın ödeneklerini de olması gereken seviyeye çıkardık. Az önce izledik, göreve geldiğimizde sadece 97 lira olan muhtar ödeneğini tam 57 kat artışla bugün 5500 liraya yükselttik. Aynı zamanda güncel rakamla 2232 lira olan muhtarlarımızın aylık SGK primlerinin de devlet tarafından karşılanmasını temin ettik.

Talep eden tüm kadın muhtarlarımızın muhtarlık hizmet binalarını kameralı güvenlik sistemleriyle donatıyoruz. Muhtarlar Günü vesilesiyle bazı yeni müjdeleri sizlerle paylaşıyoruz.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Kılıçdaroğlu: Çiftçiye KDV'siz ve ÖTV'siz mazot verilecek
Kılıçdaroğlu: Çiftçiye KDV'siz ve ÖTV'siz mazot verilecek
KDK'nın verdiği kararların uygulanma oranı yüzde 76'yı buldu
KDK'nın verdiği kararların uygulanma oranı yüzde 76'yı buldu
İYİ Parti Sözcülüğüne Kürşad Zorlu getirildi
İYİ Parti Sözcülüğüne Kürşad Zorlu getirildi
Bakan Ersoy, öldürülen müzisyen Onur Şener'in kardeşiyle bir araya geldi
Bakan Ersoy, öldürülen müzisyen Onur Şener'in kardeşiyle bir araya geldi
Akşener: Bu yasa bir istibdat yasasıdır
Akşener: Bu yasa bir istibdat yasasıdır
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'seçimde çık karşıma' çağrısı
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'seçimde çık karşıma' çağrısı

Bu Habere Tepkiniz

Kamu görevlisi olmayanlara memur eliyle tebligat yapılabilir mi?

Kamu görevlisi olmayanlara memur eliyle tebligat yapılabilir mi?

Danıştay Birinci Dairesi, kamu idarelerinde görev yapmayan muhataplara memur vasıtasıyla yapılan tebligatın usule uygun kabul edilemeyeceğine karar verdi.
Çeşitli suçlardan beraat ve HAGB alan memurun atılmasına İDDK'dan onay

Çeşitli suçlardan beraat ve HAGB alan memurun atılmasına İDDK'dan onay

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, zabıt katibi olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-(g) maddesi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin davada son noktayı koydu.
Sigortam.net'ten Sağlıklı Çekiliş!

Sigortam.net'ten Sağlıklı Çekiliş!

https://www.sigortam.net/saglikli-cekilis-ptlp-200?utm_source=memurlar_dxr8b1rk&utm_medium=cpm&utm_campaign=cekilis&utm_content=banner
Resen belletici görevlendirilmesi bağlamında sendikaların almış olduğu eylem kararları ne kadar gerçekçi?

Resen belletici görevlendirilmesi bağlamında sendikaların almış olduğu eylem kararları ne kadar gerçekçi?

Pansiyonlu okullarda resen verilen belleticilik görevleri için bazı sendikalar 2022 yılında resen verilen görevleri yapmama eylem kararı almışlardır. Bu eylem kararını Danıştay kararları ve Danıştay İdare Dava Daireleri kararları ışığında değerlendiriyoruz.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
İDDK'dan polislerin zorunlu hizmetine ilişkin önemli karar

İDDK'dan polislerin zorunlu hizmetine ilişkin önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, emniyet mensubu polislerin zorunlu hizmet süresi olarak belirlenen sürelerden fazla olarak 2. bölgede çalışılan zorunlu ikinci bölge ikinci görev süresinde dikkate alınıp alınmayacağına ilişkin istinaf mahkemeleri arasında oluşan içtihat farklılığını giderdi.
Ek dersle ilgili kararda yer almayan görevlere ek ders ödenebilir mi?

Ek dersle ilgili kararda yer almayan görevlere ek ders ödenebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, bir göreve ek ders ücreti ödenebilmesi için öncelikle görevin ek dersle ilgili kararda belirlenmiş olması ve karşılığında ek ders ücreti ödenmesinin de öngörülmüş olması gerektiğine dair görüş yazısı yayımladı.
Askere giden yetim çocuğun aylığı neden kesilir?

Askere giden yetim çocuğun aylığı neden kesilir?

Hem 5434, hem de 5510 kapsamında yetim aylığı alan erkek çocukların askere gitmeleri halinde aylıkları kesilmektedir.
Kadroya geçen işçiler, tayin taleplerinin reddine ilişkin davaları hangi mahkemede açmalı?

Kadroya geçen işçiler, tayin taleplerinin reddine ilişkin davaları hangi mahkemede açmalı?

Kadroya geçen işçiler, tayin taleplerinin reddine ilişkin davaları hangi mahkemede açmalı?
MEB Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine açılan davada yeni gelişme

MEB Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine açılan davada yeni gelişme

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin bazı maddelerine açılan davayı sonuçlandırdı.
Basın açıklaması yapan öğrenci yurttan atılabilir mi?

Basın açıklaması yapan öğrenci yurttan atılabilir mi?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Eskişehir Bölge Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurdundan süresiz çıkarılma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işleme karşı açılan davada İDDK 'gerekli araştırma yapılmadığı' gerekçesi ile mahkeme kararını bozdu.
Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022.
Manda sütü, kadın çiftçinin elinde Afyon kaymağına dönüşüyor

Manda sütü, kadın çiftçinin elinde Afyon kaymağına dönüşüyor

Afyonkarahisar'da hayvancılıkla uğraşan Necla Eşmen, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünden (TAGEM) aldığı destekle manda sayısını artırdı, kaymak tesisi kurdu. Merkeze bağlı Küçükçobanlı köyünde manda yetiştiriciliği yapan 53 yaşındaki Eşmen, 2011'de TAGEM'e "Halk Elinde Anadolu Mandası Islah Projesi" kapsamında destek alabilmek için başvuruda bulundu.
Emniyet misyon koruma sınavında 'mülakat' hukuka uygun bulundu

Emniyet misyon koruma sınavında 'mülakat' hukuka uygun bulundu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Dış Temsilciliklerin Korunmasında Geçici Süre ile Görevlendirilecek Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Hakkında Yönetmeliğin sözlü sınava ilişkin kısımlarının iptaline ilişkin davayı reddeden mahkeme kararını onadı.
Altın kemer krizi! Kızları birbirine girdi

Altın kemer krizi! Kızları birbirine girdi

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde Levent Dörter ile nikah masasına oturan kızı Dilan Çıtak'a düğününde 450 bin TL değerinde altın kemer taktı.
Advertisement