Savcı Sayan sosyal medyadan duyurdu: Akşener ikna edildi, Kılıçdaroğlu kesin aday

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan sürpriz bir iddia geldi. Sayan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ciddi bir kaynaktan aldığım bilgiye göre Meral Akşener de ikna edilmiş.. Kılıçdaroğlu kesin aday. Ama ben hala inanmıyorum." sözlerini kullandı.

"AKŞENER İKNA EDİLDİ"

Savcı Sayan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ikna edildiğini öne sürdü.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sayan, ''Ciddi bir kaynaktan aldığım bilgiye göre Meral Akşener de ikna edilmiş.. Kılıçdaroğlu kesin aday. Ama ben hala inanmıyorum." ifadelerine yer verdi.