Pandemi sonrası hijyen tutkusu! Maske gitti dezenfektan kaldı
Koronavirüs salgını döneminde maskelere ve dezenfektanlara yönelen vatandaşlar, pandeminin sona ermesiyle birlikte talepte değişiklik gösterdi. Pandeminin en yoğun döneminde kutusu 60 liraya kadar yükselen maskelerin fiyatları 3'te 2 oranında düştü ancak talep neredeyse tamamen bitti. Dezenfektanlar ise büyük rağbet görmeye devam ediyor.
Kaynak : Türkiye
Eklenme : 26 Ekim 2022 08:30
Pandemi döneminde 144 kat artan maske satışları, pandeminin sona ermesiyle birlikte büyük bir düşüş yaşayarak yüzde 5 seviyelerine kadar geriledi. Pandeminin en yoğun olduğu dönemlerde kutusu 50 ila 60 TL'ye ulaşan maskeler, şu an 19 ila 20 TL bandında satılıyor. Vatandaşlar maskeyi büyük oranda bıraktı ancak hijyen kurallarından vazgeçmedi.
Konuyu gazetemize değerlendiren medikal firması sahibi Efe Kerem "Maskeyi sadece pandemi döneminde kullanmadık. Çoğu insan bilmese de maske her zaman hayatımızda vardı. Çünkü maske, tıbbi bir malzeme. Özellikle hastanelere, pek çok sağlık merkezine, kuruma zaten satış yapıyorduk. Pandemi ile beraber herkes maske ile tanıştı" dedi.
ESMA ALTINMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız