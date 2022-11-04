MEB, tereddüte düşülen 8 soruyu cevaplandırdı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan mesleki eğitim merkezi programının uygulanmasında tereddüte düşülen hususlarda 7 soruyu cevaplandırdığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 05.09.2022 tarih ve 56682234 sayılı yazılarında aşağıdaki açıklamalara yer verdi;

P MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ PROGRAMININ UYGULANMASINDA TEREDDÜTE DÜŞÜLEN HUSUSLAR

1- Mesleki Eğitim Merkezi Çerçeve Programında bulunan diploma fark derslerinin Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 8'inci maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, öğretmenlerin ders ve ek ders görevi saatleri dışında olmak üzere 10 saat ek ders görevi verilmesinin uygun olup olmayacağı, derslerin hafta içi, hafta sonu, gündüz veya gece olmasının bu durumu etkileyip etkilemeyeceği hususu ile ilgili olarak;

2- Mesleki Eğitim Merkezi Çerçeve Programında bulunan mesleki eğitim derslerinin Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 8'inci maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, öğretmenlerin ders ve ek ders görevi saatleri dışında olmak üzere 10 saat ek ders görevi verilmesinin uygun olup olmayacağı, derslerin hafta içi, hafta sonu, gündüz veya gece olmasının bu durumu etkileyip etkilemeyeceği hususu ile ilgili olarak;

3- Hafta sonu veya mesai saatleri dışında yapılan mesleki eğitim merkezi programına ait dersler için gece ücreti mi yoksa normal ders ücreti mi ödeneceği, diploma fark dersi ya da mesleki eğitim programına ait ders olmasının bu durumu etkileyip etkilemeyeceği hususu ile ilgili olarak;

Bakanlığımıza bağlı mesleki ve teknik Anadolu liselerinde açılan mesleki eğitim merkezi programı (diploma fark dersleri de bu kapsamda bulunmaktadır.) ile ilgili olarak bir örneği de Valiliğinize gönderilen Milli Eğitim Bakanlığı'nın (Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü) 03.08.2022 tarihli ve 54622844 sayılı yazısı ile tüm Valiliklere gerekli açıklama yapılmıştır. Gerekli değerlendirmenin buna göre yapılması gerekmektedir.

İşte o yazı;

4-Mesleki eğitim merkezi programı öğrencileri koordinatörlük görev süresi mesleki ve teknik Anadolu liselerinden farklı olması sebebiyle koordinatörlük görevi karşılığı verilecek ek ders görevi için, öğrencilerinden hem mesleki eğitim merkezi hem mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğrencileri olması durumunda öğretmenlere ek ders ücretinin nasıl ödeneceği hususları ile ilgili olarak;

Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün dağıtımlı olarak Genel Müdürlüğümüze ve İstanbul Valiliğine gönderdiği Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 01.02.2022 tarih ve 42468240 yazısında;

"Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 15'inci maddesinde; "(1) İşletmelerde meslek eğitimi yapılan okul ve kurumlarda görevli yönetici ve öğretmenlerin öğrenci, çırak ve aday çırakların işyerindeki uygulamalı eğitimini izlemek, programa uygunluğunu ve sistemin iş yerindeki işlerliğini sağlamak, mesleki rehberlikte bulunmak üzere yaptıkları bu görevler ek ders görevi sayılır.

(2) Bu dersler, ders dağıtım çizelgelerinde "işletmelerde meslek eğitimi" adıyla gösterilir ve işletmelerin okul ve kuruma uzaklığı, öğrenci, çırak ve aday çırak sayısı gibi kıstaslar esas alınarak okul ve kurum müdürlüğünce hazırlanacak ve milli eğitim müdürlüğünce onaylanacak programlara göre haftada;

a) Mesleki eğitim merkezlerinde;

1) Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde 24 saati,

2) Diğer il ve ilçelerde 18 saati,

b) Diğer okul ve kurumlarda;

1) Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde 20 saati,

2) Diğer il ve ilçelerde 16 saati,

geçmemek üzere okutabilecekleri azami ek ders saatleri kapsamında verilir..." hükmüne yer verilmiştir.

Bu çerçevede söz konusu okulda görev yapan atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden aynı okulun mesleki eğitim merkezi programı uygulanan bölümünde öğrenim gören öğrencilerin işletmelerde meslek eğitimi uygulamalarında görevlendirilenlere, haftada okutabilecekleri azami ek ders saatleri kapsamında olmak üzere büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde haftada 24 saate, diğer il ve ilçelerde ise haftada 18 saate kadar ek ders görevi verilmesinin mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir." açıklaması yer almıştır.

İşte o yazı;

5- MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ PROGRAMINDA DERS YÜKÜ OLUŞTURULMASI İLE İLGİLİ OLARAK,

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin 22'nci maddesinin ikinci fıkrasında; "Mesleki eğitim merkezi programında alan/dal derslerine ilişkin ders yükü hesaplanırken şubeler gruplara bölünmez ve bir şubedeki öğrenci sayısının birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen grup oluşturma sayısının altında olması durumunda işletmelerde meslek eğitimi dersi dışındaki alan/dal dersleri ders yükü hesabına dahil edilmez. İşletmelerde meslek eğitimi ders yükü hesaplanırken meslek alanındaki tüm sınıf seviyelerinde kayıtlı toplam çırak sayısı;

a) 10-41 çırağa kadar 1,

b) 41-81 çırağa kadar 2,

c) 81-121 çırağa kadar 3,

ç) 121-161 çırağa kadar 4,

d) 161-201 çırağa kadar 5,

e) 201-241 çırağa kadar 6,

f) 241-281 çırağa kadar 7,

g) 281-321 çırağa kadar 8,

ğ) 321-361 çırağa kadar 9,

h) 361-401 çırağa kadar 10,

ı) 401-441 çırağa kadar 11,

i) 441 ve daha fazla çırak için 12,

Olacak şekilde gruplandırılır. İşletmelerde meslek eğitimi ders yükü çerçeve öğretim programında yer alan işletmelerde meslek eğitimi ders saati ile grup sayısının çarpımı sonucu bulunur." hükmü ile Üçüncü fıkrasında; "Mesleki eğitim merkezi programında alanın toplam ders yükü, işletmelerde meslek eğitimi ders yüküne meslek alanında okutulan haftalık alan/dal ders saatleri eklenerek bulunur." hükmü bulunmaktadır.

Mesleki eğitim merkezi programında kayıtlı aynı meslek alanında yeterli sayıda öğrenci olmadığı için grup oluşturulamadığı durumlarda o alan için ders yükü oluşturulmaması, ancak, genel bilgi dersleri tüm alanlar için ortak olduğundan hareketle bu dersler için sınıf seviyesinde kayıtlı öğrenci sayısı dikkate alınarak şube oluşturulması ve gerekli değerlendirmenin buna göre yapılması gerekmektedir.

6- Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde açılan mesleki eğitim merkezi programına öğrenci kaydında üst yaş sınırı olmadığından bahisle mesleki eğitim merkezi programına kayıtlı, mühendislerin, ressamların, müzisyenlerin vs. öğrenci olabileceği göz önüne alındığında; bunların okul, ilçe, il ve ülke bazında yapılan sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel yarışmalara katılıp katılamayacağı hususu ile ilgili olarak;

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Sosyal etkinlikler" başlığı altındaki 18 inci maddesinde "(1) Öğrenci kulüp faaliyetleri, topluma hizmet etkinlikleri, geziler, törenler ile diğer bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler öğretmen, öğrenci, veli ve ilgili çevrenin katılımıyla okulda ya da okul müdürlüğünce belirlenen, eğitim ve öğretimin amaçlarına uygun mekanlarda yapılır. Ancak etkinlikler sırasında öğrencilerin her türlü zararlı alışkanlıklar, olumsuz davranışlar ve aşırılıklardan korunması, israftan kaçınılması için okul yönetimince öğretmenler ve velilerle iş birliği yapılarak gerekli tedbirler alınır. ... (3) Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin, işletmede mesleki eğitim gördükleri günlerde yapılan sosyal etkinliklere katılabilmeleri için işletmelerle işbirliği yapılır." hükmü yer almaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin 1 inci maddesinde de "Bu Yönetmeliğin amacı; her tür ve seviyedeki resmi ve özel örgün ve hayat boyu öğrenme kurumlarında; öğretim programlarının yanında öğrenci ve kursiyerlerde öz güven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları oluşturmaya, milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri kazandırmaya yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda öğrenci kulübü ve toplum hizmeti kapsamındaki sosyal etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından eğitim kurumlarında yapılacak sosyal etkinliklerin usul ve esaslarını düzenlemektir." hükmü ile aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde "Bu Yönetmelik; her tür ve seviyedeki resmi ve özel örgün ve hayat boyu öğrenme kurumlarında; öğretim programlarının yanında bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif alanlarda öğrenci kulübü ve toplum hizmeti kapsamındaki sosyal etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından eğitim kurumlarında yapılacak sosyal etkinliklere ait usul ve esasları kapsar." hükmü yer almaktadır.

Buna göre mesleki eğitim merkezi programlarına kayıtlı öğrencilerin diğer örgün ortaöğretim kurumu öğrencilerine yönelik yapılması planlanan sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel yarışmalara katılımları ile ilgili olarak; Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği ile Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Kayıt şartları" başlığı altındaki 21 inci maddesi ile "Kayıt işlemleri" başlığı altındaki 22 nci maddesine göre diğer örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt ve/veya nakil-geçiş şartlarını taşıyanların katılmaları uygun görülmektedir.

Ayrıca; mesleki eğitim merkezine kayıtlı öğrencilerin yaş, mezuniyet durumları ile profesyonel olarak sürdürdükleri iş/meslekleri de dikkate alınarak sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel yarışmaların düzenlenmesinin de uygun olacağı değerlendirilmektedir.

7- "KOORDİNATÖRLÜK GÖREVİ 40 DAKİKA ÜZERİNDEN Mİ, 60 DAKİKA ÜZERİNDEN Mİ DEĞERLENDİRİLİR?" Sorusu ile ilgili olarak;

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 9'uncu maddesinin üçüncü fıkrasında; "Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarında bir ders saati, mesleki alan uygulamalarına ilişkin derslerin eğitiminin okul/kurumun atölye ve laboratuvarlarında yapılması halinde 40 dakika, işletmelerde yapılması durumunda ise 60 dakikadır. Okulda veya işletmede yapılan staj süresi 60 dakika üzerinden değerlendirilir." hükmü getirilmiştir.

8-: Kaynaştırma Öğrencilerinin Durumu Hakkında Görüş Talebi ile ilgili olarak;

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 07.10.2022 tarih ve 60278409 sayılı görüş yazısında; "Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 29.08.2022 tarihli ve E-90757378-210.04-56150334 sayılı Makam Onayı ve eki Kılavuz hükümleri çerçevesinde kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenimlerine devam eden öğrencilerin Atölye, Laboratuvar ve İşletmelerde Beceri Eğitim Dersleri ile ilgili yapılması gereken iş ve işlemler hakkında Kılavuzda; "Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler de dahil olmak üzere sağlık durumunun yerleştirildiği alanın öğrenimine elverişli olmadığı sonradan tespit edilen öğrencilerden programın özelliğine göre sağlık/sağlık kurulu raporu istenebilir. İstenen raporu temin edemeyen öğrenciler en geç 9 uncu sınıf birinci dönemin sonuna kadar durumlarına uygun başka meslek alanlarına yönlendirilecektir." ifadesinin yer aldığı bilgilerinizdir.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kuramlarında işletmelerde mesleki eğitim ile okuldaki eğitim bir bütün olarak değerlendirildiğinden söz konusu öğrencilerin sağlık durumlarına uygun diğer alanlardan birinde eğitimlerine devam etmeleri gerekmektedir." açıklamasında bulunmuştur.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR