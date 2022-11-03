Karadeniz'den yeni 110 milyar metreküplük rezerv

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan "Şu ana kadar Sakarya sahasında 540, diğer yaptığımız tespitlerde bunu aşan yok. Son olarak 110 milyar metreküplük var" dedi. Erdoğan, Atv-Ahaber ortak yayınında gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, şunları kaydetti:

- (Togg fiyatı) Togg satışa sunulduğunda rekabetçi olacak. Piyasaya çıktığı anda kendi sınıfındaki araçlarla fiyat anlamında rekabet edebilecek.

- (Kılıçdaroğlu'nun yatırımlar hakkında açıklamaları) Pandemi bu işin en büyük sınavıydı. Biz bu yatırımları yapmasaydık pandemiden çok büyük hasarla çıkardık.

- Almanya yenilebilir enerjiye geçeceğiz demişti. Nükleer enerjilerimizi devrede tutma gayreti içerisindeyiz dediler. Kömür santralini kapatıyoruz dediler. Dedim ki yanlış yapıyorsunuz. Doğal gaz kriziyle birlikte Almanya yeniden termik santrale döndü. Biz ise hepsini yapıyoruz. Bizde hem termik santralimiz var hem 2023'ün sonlarında Akkuyu Nükleer Santrali'ni açacağız. Sinop'ta yeni 4 üniteli nükleer santral açacağız. Bunların her birinden yüzde 10 enerji temini sağlayacağız. Akkuyu bize 4800 megawatt enerji sağlayacak.

- Şu ana kadar Sakarya sahasında 540, diğer yaptığımız tespitlerde bunu aşan yok. Son olarak 110 milyar metreküplük tespit var. Bu rezervler tespit edildikçe belki daha fazlasını yakalayacağız. Arkadaşlarımızın bu gayretleri hakikaten bizi rahatlattı. İnşallah sonuçlarını yakın zamanda açıklayacağız.

- (İlk Evim İlk İş Yerim Projesi) 7 Kasım'da sona erecek arsa ve iş yeri başvurularımızın süresini inşallah 15 Kasım'a kadar uzatıyoruz.

- (Enflasyon) Bizim cari açığımız petrolden kaynaklanıyor. Bu konuda yeni adımlar var. Sayın Putin ile yaptığımız görüşmelerde fiyat politikalarını kendileriyle görüşerek olumlu istikamette adımı atabileceğiz.