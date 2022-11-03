Marketlerin terazi hilesi! Gram gram soyguna devam

Çoğu zincir ve yerel markette terazi ve tartıların bozuk olduğu ortaya çıktı. İnternette konuyla ilgili yüzlerce şikayet var. Kasada 1 kilogram tartılan muzun evde hassas terazide 600 gram çıktığı görülüyor. Bir başka örnekte marketin kahvaltılık reyonunda açık alınan 500 gram peynirin evde tartıldığında 320 gram geldiği dikkat çekiyor.

Yine aynı şekilde meyve ve sebze reyonlarındaki tartıların ayarlarında yüzde 20-30 fazlalık olduğu ifade ediliyor. 300-400 gram gibi görünen eksiklik, günde milyonlarca insanın bu marketlerden alışveriş yaptığı düşünüldüğünde büyük meblağlara ulaşıyor. Vatandaşlar fiziki alışverişin yanı sıra online alışverişlerde de benzer durumun yaşandığını belirtiyor.

KAAN ZENGİNLİ