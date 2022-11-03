Siber saldırılara tam koruma! Togg güvenlikte de bir numara

Teknolojinin gelişimi siber saldırıları da beraberinde getiriyor. Bankalar, kamu kurumları veya özel şirketler bu saldırılara tedbir almak adına çeşitli projeler geliştiriyor veya siber güvenlik şirketleriyle anlaşma sağlıyor. Bu teknoloji operasyonları yalnızca kişi veya kurumlara değil, otomobillere de yapılabiliyor.

Geçen yıl 19 yaşında bir hacker, TESLA'nın dünya çapındaki 25 aracını hack'leyerek araçların kontrolünü ele geçirmişti. Türkiye'nin gurur projesi Togg'un da akıllı bir cihaz olması bu tür saldırılara maruz kalabileceği sorularını akla getiriyor. Ancak Togg bu konuda işi oldukça sıkı tutuyor. Güvenlik, akıllı kontrat ve hızlı mobilite çözümleri sunan Ava Labs ile yaptığı strateji ile tüm bu saldırılara karşı kendini üst düzey korumaya alıyor.

KAAN ZENGİNLİ