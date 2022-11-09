RTÜK, TV5'e 'Hakan Şükür' incelemesi başlattı
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medyadan TV5'in Hakan Şükür'ü yayına çıkarması nedeniyle TV5 kanalına inceleme başlatıldığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Kasım 2022 13:21, Son Güncelleme : 09 Kasım 2022 13:24
RTÜK Başkanı'nın konuya ilişkin sosyal medya paylaşımı:
Ülkemizin bekasını hedef almış, sinsi bir terör örgütünün alenen destekçisi olan şahsın yayına çıkarılmasına, mensubu olduğu terör örgütünün propagandasını yapmasına müsaade etmeyiz. TV 5 hakkında Üst Kurulumuz gerekli incelemeyi başlatmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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Ülkemizin bekasını hedef almış, sinsi bir terör örgütünün alenen destekçisi olan şahsın yayına çıkarılmasına, mensubu olduğu terör örgütünün propagandasını yapmasına müsaade etmeyiz. TV 5 hakkında Üst Kurulumuz gerekli incelemeyi başlatmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/ICNPop7avoEbubekir Şahin (@ebekirsahin) November 9, 2022