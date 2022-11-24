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ÖTV matrah değişikliğinin ikinci elde belirsizliği ortadan kaldırdı

MASFED Genel Sekreteri Niyazi Berktaş:- "Herkes bir aracın fiyatı 150-200 bin lira düşecek diye bekliyordu, şu an belirsizlik bitirildi. Müşteriler rahatlıkla araçlarını alabilirler. Biz de umutluyuz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2022 14:46, Son Güncelleme : 24 Kasım 2022 14:56
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ÖTV matrah değişikliğinin ikinci elde belirsizliği ortadan kaldırdı

- Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Sekreteri Niyazi Berktaş, binek otoların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında yapılan değişikliklerin ikinci el piyasasına olumlu yansıyacağını belirterek, "Herkes bir aracın fiyatı 150-200 bin lira düşecek diye bekliyordu. 'Ben o zaman alırım' diyordu. İkinci el de satılmıyordu ama şu an ortadaki belirsizlik bitirildi." dedi.

Berktaş, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Kararı ile binek otolar için oranlara esas ÖTV matrahlarında yapılan değişikliği değerlendirdi.

Düzenlemenin A segmenti araçlar ile B segmenti araçların bir kısmını kapsadığını ifade eden Berktaş, ithal araçlar ile fiyatı 595 bin liranın üzerindeki araçların düzenlemenin dışında kaldığını söyledi.

Değişikliğin nihai kullanıcıya faydası olduğunu bildiren Berktaş, "Nihai kullanıcı daha fazla bir matrah düzenlemesi bekliyordu. Yüzde 100 oranında bir matrah güncelleme beklerken şu anda yüzde 40 ile yüzde 53 arasında, 1600 silindir hacmini geçmeyen araçlarda matrah düzenlemesi geldi. 86 bin liraya varan indirim ortaya çıkmış oldu. Biz çok daha fazlasını bekliyorduk. Maalesef olmadı. " değerlendirmesinde bulundu.

Berktaş, vatandaşların araçları yatırım olarak değil, ihtiyaç olarak düşünmesi gerektiğini vurgulayarak, "595 bin liranın altındaki araçları matrah düzenlemesiyle avantajlı alabilirler. Bunun için de yıl başına kadar süreleri var. Buldukları araçları mutlaka alsınlar." dedi.

- "Düzenleme ikinci el piyasasına olumlu yansır"

Berktaş, düzenlemenin ikinci el piyasasına yansımasının olumlu olacağını belirterek, "Herkes bir aracın fiyatı 150-200 bin lira düşecek diye bekliyordu. 'Ben o zaman alırım' diyordu. İkinci el de satılmıyordu ama şu an ortadaki karamsar tablo ve belirsizlik bitirildi. Araçların satılması gündemde. Müşteriler rahatlıkla araçlarını alabilirler. Biz de umutluyuz." diye konuştu.

İkinci el piyasasındaki en büyük sorunun banka kredileri olduğunu dile getiren Berktaş, kredilerin ulaşılamaz durumda olduğunu savundu. Berktaş, "Biz sektör olarak nihai kullanıcıların şikayetlerini alıyoruz. Kredi çıkmıyor. Kredi vermek istemiyorlar. İkinci el ve otomobil ticaretinin üstünde bir el var, bu el vanayı biraz kısıyor. Ticaret biraz az olsun istiyor. Enflasyonun düşürülmesiyle alakalı bir durum bu. Saygı duyuyoruz ama sektörümüzün üzerinden elinizi çekin diyoruz." ifadelerini kullandı.

İkinci el araç alım satımında kayıt dışılığın da fazla olduğuna işaret eden Berktaş, yıllık 5 milyon aracın kayıt dışı ticaretinin yapıldığını ve bu durumun düzenlenmesi için yetkililerden destek istediklerini söyledi.

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