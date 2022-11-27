İzmir Valisi Köşger: Olaylarla ilgili 13 kişi gözaltında

Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşmada, sahaya giren bir taraftarın köşe gönderiyle vurduğu Ozan Evrim Özenç, ambulansla Medicana International İzmir Hastanesine kaldırıldı.

Özenç'in başında kesik bulunduğu, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.



Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme yabancı madde fırlatılması sonucu yaralanan taraftar Mehmet Çakır da sahaya giren ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Çakır'ın fişek benzeri bir maddenin isabet etmesi sonucu yüzünden yaralandığı ve ameliyata alındığı belirtildi.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Altay taraftarları, 19. dakikada Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme yabancı madde fırlatmış, yaralanan taraftar olduğu bilgisi üzerine 2 ambulans sahaya girmiş, müsabaka 22. dakikada durmuştu. Bu sırada bir Göztepe taraftarı, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurmuş, daha sonra müsabaka tatil edilmişti.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, olaylar nedeniyle yarıda kalan Göztepe-Altay maçıyla ilgili olarak 13 kişinin gözetim altında olduğunu bildirdi.

Vali köşger, "İşaret fişeğini atan şahıs da etrafındaki olan kişiler de gözetim altında. Bu olayın peşi bırakılmayacak. En ince noktasına kadar konu detaylıca araştırılacak ve bu işi yapanlar, Türk hukuk sistemi içindeki almaları gereken en ağır cezayla cezalandırılacaklar. Cezalandırılmalarının sağlanması için gereken bütün takibat, hukuki süreçler yerine getirilecek" dedi.



TFF'DEN KINAMA MESAJI

ürkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe-Altay derbisinde yaşananlarla ilgili kınama mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "İzmir'de Göztepe ile Altay arasında oynanan TFF 1. Lig karşılaşmasında yaşanan olayları ve Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e yapılan alçakça saldırıyı kınıyoruz. İzmir'in rekabet içindeki iki güzide kulübünün futbol sahasındaki mücadelesinin bir şölene dönüşmesi beklenirken fair play ruhundan ve sporun birleştirici kültüründen nasibini almamış saldırganların, insan hayatını tehlikeye atan bu tip davranışları kesinlikle kabul edilemez." denildi.



BAKAN KASAPOĞLU: GEÇİT VERMYECEĞİZ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe-Altay maçında yaşananları kınadı.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından "Spor Toto 1. Lig'deki iki İzmir takımımızın mücadelesinde yaşanan saha ve tribün olaylarını kınıyorum. Sporu kendi çirkinliklerine boğmak isteyenlere geçit vermeyeceğiz" paylaşımında bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Göztepe-Altay maçında yaşanan olaylar sonrası açıklama yaptı. Çelik, ''Şiddete başvuranların gereken cezayı alacağına inanıyoruz. Hukuki süreci takip edeceğiz'' dedi.

