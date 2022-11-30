Bu öğretim görevlisi alım ilanına adaylardan tepki

Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin 25 Kasım 2022 tarihli akademik personel ilanında Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Görsel -İşitsel Tenkikler ve Medya Yapımcılığı Basın Yayım Teknolojileri bölümüne öğretim görevlisi ilanı yer aldı.

Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı bölümü için, bu bölümde ders anlatabilecek hoca niteliklerinde, bölüm ile örtüşmeyen bir alanda hem lisans hem de yüksek lisans, buna ek olarak sertifika programı istemiş olması konuyu takip eden adayların dikkatini çekti ve tepkisine neden oldu.

Önlisas bölümünün teknik bir bölüm olmasına rağmen, Lisans bölümü olarak Türk Dili ve Edebiyatı, yüksek lisans olarak, İslam Tarihi ve Sanatları bölümünü istemesi, buna ek olarak 'Hüsn-i Hat' alanında yeterlilik belgesi istemesi yapılan öğretim görevlisi ilanını adaya göre yapıldığı yorumlarına neden oldu.

Öte yandan söz konusu bölümün internet sitesinde yer alan bilgilere göre bölüm alanında 8 öğretim görevlisi mevcut bulunmasının yanında , yeni bir öğetim görevlisi alımı ve bölüm ile alakalı olmayan alandan öğretim görevlisi alım ilanı yayınlaması tepkiye neden oldu.

Tartışmaya neden olan öğretim görevlisi alım ilanı için Tıklayınız.