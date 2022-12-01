Asgari Ücret Tespit Komisyonun toplantı tarihleri belli oldu

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretle ilgili açıklama yaptı.

Atalay'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

İlk resmi toplantı önümüzdeki hafta ayın 7'sinde saat 14.00'te Bakanlıkta, ikinci toplantı ayın 14'ünde yine saat 14.00'te Bakanlıkta olacak.

Geçmişte TÜRK-İŞ'e geliniyordu, TİSK'e gidiliyordu. O sistem bu sene kaldırıldı. Hepsi Bakanlıkta olacak. Komisyon üyeleriyle ilgili yeni Çalışma Genel Müdürü o komisyonda oluyor.

Asgari ücreti 4 aydır herkes konuşmaya devam ediyor. Bugün uygulama şubatın birinde olacak. Arada gene 2 ay var. 60 gün zaman var biz asgari ücreti konuşuyoruz. Konuşulduğu zaman bu milletin cebine para falan girmiyor. Bu geçmişte aralık ayının sonunda belli oluyordu. Geçen sene birazcık öne alındı. Bir an evvel rakam belli olsun da kamuoyu sabahtan akşama kadar herkes bu konuyu konuşuyor bu mesele bitsin. Rakam konuşulduğu zaman piyasada, raflarda fiyatlar artmaya devam ediyor. Tedirginliğim, sıkıntım buydu rakam konuşmamakla ilgili.

Bu rakam açıklandıktan sonra inşallah toplumu tebessüm ettirecek, tarafları memnun edecek bir rakam çıkarsa arzumuz üçümüz imza atalım. Ama arzu etmediğimiz bir rakam olursa o masada olmayacağımızı her zaman ifade ediyorum. Asgari ücret üzerinde çalışanlar var bu ülkede. Asgari ücret ne? Yeni işe başlayanlarla ilgili. Öyle bir noktaya geldi ki asgari ücret maalesef geçim ücreti oldu bu ülkede. Onun dışında 10 yıldır, 20 yıldır teknik elemanlar var, uzmanlar var. Onların bir konumu var. Onun ötesinde çalışma hayatının beklediği sorunlar var. Bizim hükümetten, bakanlıktan EYT gündemde, bir an evvel ülke gündemine gelsin. Geçici işçi ile ilgili sıkıntımız var, taşeronla ilgili sıkıntımız var, vergiyle ilgili sıkıntımız var. İşyerlerinde bizim promosyonla ilgili özel sektörün bir bölümü veriyor, bir bölümü vermiyor, bununla ilgili sıkıntımız var. Bunların tamamı ocak ayının ortası veya sonunda çözülmesi gerekiyor. İşçiler tabanda bunu bekliyorlar. Bununla ilgili taşerondaki arkadaşlar bekliyor, geçici işçi bekliyor. Ben asgari ücret kadar onlar da kamuoyu için, bizim için önemli.

Özellikle vergiyle ilgili her ortamda ifade ediyorum. Biz evvelden aralık ayının sonunda giriyorduk yüzde 27'ye, şimdi mayısın sonunda, haziranın başında yüzde 27'ye giriyoruz. Bununla ilgili bir düzenleme gerekiyor. Asgari ücretle mesele bitmiyor.