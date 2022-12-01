'Yabancı büyükelçiliklere uyarı mesajı gönderildi' iddiası yalanlandı
İçişleri Bakanlığı, yabancı büyükelçiliklere ve kuruluşlara herhangi bir uyarı mesajı gönderilmediğini açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2022 16:00, Son Güncelleme : 01 Aralık 2022 16:37
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün Reuters Haber Ajansı tarafından servis edilen haber ile ilgili olarak, Bakanlığımız istihbarat birimlerince, yabancı büyükelçiliklere ve kuruluşlara gönderilmiş herhangi bir uyarı mesajı bulunmamaktadır." denildi.
Söz konusu haberde bazı büyükelçiliklerin, Ankara'daki güvenlik tehditlerine karşı uyarıldığı öne sürülmüştü.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız