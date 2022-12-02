TRT Hakan Şükür'ün adını anan spikeri yayından aldı
TRT'de Kanada - Fas maçının spikeri Alper Bakırcıgil, devre arasında yayından alındı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Aralık 2022 08:57, Son Güncelleme : 02 Aralık 2022 08:57
TRT'de Kanada - Fas maçının spikeri Alper Bakırcıgil, Fas'ın 4. dakikada attığı golden sonra dünya kupalarındaki en erken golün Fetullahçı Hakan Şükür'e ait olduğunu söyledi.
Bunun üzerine Bakırcıgil, devre arasında yayından alındı.
Maçın ikinci yarısını Cüneyt Kıran anlattı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız