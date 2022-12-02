Bakanlıktan Nilüfer Belediyesi'ne LGBTİ ön incelemesi
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Nilüfer Belediyesi'nin LGBTİ için özel dayanışma merkezi açtığına ilişkin haberlerin basında yer alması, kamuoyuna yansıması üzerine Bakanlığımızca, Nilüfer Belediyesinde araştırma, ön inceleme başlatılmıştır." denildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Aralık 2022 14:43, Son Güncelleme : 02 Aralık 2022 14:51
İçişleri Bakanlığınca, Bursa Nilüfer Belediyesinde araştırma ve ön inceleme başlatıldığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Nilüfer Belediyesinin LGBTİ için özel dayanışma merkezi açtığına ilişkin haberlerin basında yer alması, kamuoyuna yansıması üzerine Bakanlığımızca, Nilüfer Belediyesinde araştırma/ön inceleme başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız