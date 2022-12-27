MEB alan değişikliği duyurusunu hala yayımlamadı
MEB, Aralık ayının son haftasına gelmemize rağmen diplomaya dayalı alan değişikliği takvimi ve duyurusunu yayımlamadı
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 27 Aralık 2022 13:06, Son Güncelleme : 27 Aralık 2022 13:08
Son yıllarda Aralık ayı içerisinde yayınlanan öğretmenlerin diplomaya dayalı alan değişikliği takvimi ve duyurusu Aralık ayının son haftası geldiği halde yayınlanmadı.
Daha önce konu ile ilgili yaptığımız haberde bu duruma dikkat çekmiştik.
MEB bu konuyu bekleyen öğretmenleri daha çok bekletmemelidir.
Maksut BALMUKMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız