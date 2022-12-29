EGO çalışanları kurdukları müzik topluluğuyla stres atıyor

- Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğünde görevli şoför ve memurlar kurdukları "EGO Müzik Topluluğu" ile stres atma ve keyifli vakit geçirme imkanı buluyor.

Kurum kültürünün sürdürülmesi amacıyla geçen yıl kurulan EGO Müzik Topluluğu, aralarında şoför, bakım onarım ustası ve memurların yer aldığı 12 EGO personelinden oluşuyor.

Müzik topluluğu, her hafta pazartesi günü bir araya gelerek profesyonel koro şefi eşliğinde çalışmalarını yürütüyor. Şarkılar söyleyerek iş stresinden uzaklaşma imkanı bulan çalışanlar müzik topluluğunda keyifli vakit geçiriyor.

- "Her hafta pazartesi günümü koroya ayırdım"

Koroda yer alan, EGO İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığında görevli memur Aynur Tetiköz, AA muhabirine, müziği çok sevdiği için topluluğa katıldığını söyledi.

Müzik sevgisinin ailesinden geldiğini aktaran Tetiköz, "Övünmek gibi olmasın ama sesimi herkes beğenir. Evde yemek yaparken şarkı söylüyorum bu ailemin çok hoşuna gidiyor." diye konuştu.

Halk müziğine ilgisi olduğunu ve koroda da türküler söylediğini belirten Tetiköz, şunları kaydetti:

"Her hafta pazartesi günümü koroya ayırdım. Topluluk sayesinde gerçekten kendimi buldum. Stres atıyorum ve bu çok hoşuma gidiyor. İşten çıkıp müzik çalışmasına gittiğim zaman hiç çalışmamış gibi hissediyorum. Eve şarkı söyleyerek gidiyorum."

- "Topluluk sayesinde stresim azaldı"

Şoför Gazi İlhan da haftanın 6 günü çalıştığını belirterek, "Elimizden geldiği kadar vatandaşlara karşı güler yüzlü olmaya çalışıyoruz ama zaman zaman bu mümkün olmuyor. İşimiz oldukça stresli, burada rahatlıyoruz." diye konuştu.

İlhan, çocukluk hayali olan şarkı söylemeyi bu koroyla hobiye çevirme imkanı bulduğunu ifade ederek, çevresindeki insanların da sesini çok beğendiğini, düğünlerde şarkı söylettiklerini anlattı.

Zaman zaman otobüs seferlerinde kendi kendine bir şeyler mırıldandığını aktaran İlhan, "Bu, yolcunun da oldukça hoşuna gidiyor. Yolcular, şarkı bittiğinde arka taraftan alkışlıyor." dedi.

Müzik topluluğuna katıldığı için çok mutlu olduğunu dile getiren İlhan, "Topluluk sayesinde stresim azaldı, yeni arkadaşlar edindim. Burada tanıştığımız arkadaşlarla ailece de görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.