Rafadan Tayfa çizgi dizisinin yeni filmi Galaktik Tayfa gösterime girdi

Türk sinema sektörünün somut göstergelerinden biri olarak animasyon/çizgi film yapımları ciddi ivme kazandı. Özellikle TRT Çocuk'un açılması sonrası üretimler çoğaldı ve beklenen ilgiyi gördü. Bazı yapımlar ise öne çıktı ve animasyon sektörünün lokomotifi haline geldi.

Rafadan Tayfa çizgi dizisi TRT Çocuk'un kuruluşundan beri en çok beğenilen yapımlarından... 7 yıldır yayınlanan ve sinema filmleri de yapılan serinin son ürünü Galaktik Tayfa sinemalarda vizyona girdi. Geçtiğimiz gün İstanbul galası yapılan film için Atatürk Kültür Merkezinde program düzenlendi. Adeta bayram havası vardı. Sektörden tanıdığımız çok sayıda kişi, politikacı, medya mensupları çocuklarını da alarak gelmişti. Birçok arkadaşımız ile ailecek buluşma imkanı doğurdu gala. RafadanTayfa'nın böyle bir özelliği var zaten. Büyükler olarak biz de izliyoruz. Fekat toplumun her kesiminden çocuk için Rafadan Tayfa karakterleri, müzikleri, dokuları, ele aldığı konular çekici geliyor. Geçmişle şimdi arasında bir bağ kurmasının yanında yenilikle yol alması da mühim.

TÜRKLERİN UZAYDA NE İŞİ VAR!

Galaktik Tayfa, Türkiye'nin uzay araştırmalarında kat ettiği ivmenin de altını çizen, çocukların uzay çalışmalarına ilgisini arttıracak bir hikaye ile beyaz perdeye geldi. Yönetmen ve yapımcı İsmail Fidan'ın kişisel serüveninin de ürünü olan Rafadan Tayfa karakterleri Hayri, Kamil, Sevim, Akın, Hale ve Mert'in bu defa macerasına bir uzaylı eşlik ediyor. Hayri'nin büyük dedelerinin de ağırlığı olan hikayede nereye ait olduğunu tam bilmediğimiz ama tahmin ettiğimiz yabancılar da var... Elbette işin içinde fayda devşirmeye çalışanlar ve samimi duygularla hareket eden Tayfa var.

İsmail Fidan, yıllardır üzerinde çalıştığı Rafadan Tayfa serisinin Galaktik Tayfa ile zirveye çıkacağına inanıyor. Şu ana kadar Türkiye'de en çok izlenmiş animasyon sinema filminin (Rafadan Tayfa Göbeklitepe) yönetmeni ve yapımcısı özelliğini taşıyan Fidan, yeni rekor için çalışmasına güveniyor. Bence de güvenmekte haklı. Öncelikle Rafadan Tayfa, ciddi bir zemin üzerine gidiyor. Çocuk televizyonculuğunun en güvenilir adresi (reklam almaması, çok hassas içerikler üretilmesi, vs) olan TRT Çocuk'ta yıllardır izleniyor. Hatta iki nesil Rafadan Tayfa ile büyüyor diyebiliriz. Hal böyle olunca sinema salonuna çıkacak olan filmin alıcısının çok olması da mümkün.

RAFADAN TAYFA'NIN FARKI NE?

Peki, neredeyse aynı zemine sahip başka çalışmalar sinemada neden bu kadar ilgi görmüyor? Bu soruya cevap vermek kolay değil. En başta samimiyet önemli. İsmail Fidan'ın bu meseleyi ne kadar önemsediğini biliyorum. Sadece film çekmekle kalmıyor, animasyon üretimi için akademi kuruyor. Ankara'da tam manasıyla bir plato oluşturuyor. Ayrıca kurduğu akademi ile eğitimler düzenliyor, sektöre nitelikli çalışan kazandırıyor. Rafadan Tayfa'nın müzikalini de yaparak eylem alanını genişletiyor. Yine sanat çalışmaları bağlamında tiyatrolar, sahne gösterileri düzenliyor. Tam manasıyla 10 parmağında 10 marifet bir isim, İsmail Fidan... Yetenek yetmez elbet. Samimiyet ve yetenek bir araya geldikten sonra doğru kurgulanmış yol haritası da gerekir. Burada da mesleki tecrübe ve öngörü devreye giriyor. Bütün bu etkenler bir araya geldikten sonra başarı için biraz kısmet kalıyor sadece...