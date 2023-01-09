Türkiye TL'ye döndü: Döviz oranı artan tek il

Kırşehir TL'ye döndü, Antalya dövizden vazgeçmedi.

Kur korumalı mevduat 21 Aralık 2021'de devreye alındı. Aradaki 1 yıllık sürede TL'ye dönüşler arttı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bağlı Fintürk verilerine göre, 81 ilin 80'inde döviz mevduatlarında çözülme yaşandı.

Sadece Antalya'da döviz mevduatı oranı yüzde 2,8 oranında arttı.

Uzmanlar, bunun savaş nedeniyle kente yerleşen Ruslardan kaynaklanabileceğini belirtiyor.

Yılın ilk 9 ayında TL tasarruflarda en büyük artış yüzde 119 ile Kırşehir'de gerçekleşti. Kentte mevduat büyüklüğü 2 milyar liradan 4,4 milyar liraya çıktı.

Onu Yozgat yüzde 112 artışla takip ediyor. Yozgat'ta 2021 sonunda 2,4 milyar lira olan tasarruf oranı Eylül sonunda 5,1 milyar liraya yükseldi.

Onların ardından yüzde 109 yükseliş ile Nevşehir geldi. Nevşehir'de 2,3 milyar lira olan TL tasarruf miktarı 4,8 milyar liraya geldi.

Her üç şehirde de döviz hesaplarında yüzde 15'e varan düşüşler kaydedildi.

EN YÜKSEK DOLARİZASYON AKSARAY'DA

Aksaray Türkiye'deki en yüksek dolarizasyon oranına sahip. Kentte daha önce yüzde 75 olan dolarizasyon oranı yüzde 64'e geriledi ama Aksaray bu alanda liderliği bırakmadı.

TL tasarruf oranının hacimsel olarak en fazla olduğu yer ise İstanbul. İstanbul'da TL mevduatı 9 ayda yüzde 85 artış gösterdi.