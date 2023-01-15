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YÖK'ten Akademik Hareketlilik Projesi'ni teşvik eden düzenleme

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından Akademik Hareketlilik Projesine öğretim üyelerinin katılımını artıracak düzenleme yapıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Ocak 2023 09:40, Son Güncelleme : 15 Ocak 2023 12:08
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YÖK'ten Akademik Hareketlilik Projesi'ni teşvik eden düzenleme

15 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazetede "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Norm Kadrolarının Belirlenmesi ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik"te değişikliğe gidildi.

Buna göre, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının özel önem verdiği ve 2022-2023 bahar dönemi itibarıyla uygulamaya girmesi hedeflenen YÖK Akademik Hareketlilik projesine üniversitelerin ve öğretim üyelerinin katılımlarını teşvik etmek amacıyla önemli bir düzenleme yapıldı.

Yükseköğretim Kurulu Akademik Hareketlilik Projesi kapsamında en az iki yarıyıl öğretim üyesi görevlendiren birimler, ilgili Yönetmelikte kısıtlayıcı bir unsur olan 3/4 unvan kuralından kadro taleplerinde istisna tutulacaklardır.

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