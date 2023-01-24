Emniyet'ten Rütbe Terfi Yazılı Sınavı sonucu açıklaması
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak Rütbe Terfi Yazılı Sınavı 23-24 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi.
Polis Akademisi Başkanlığı'nun konuya ilişkin duyurusu:
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak Rütbe Terfi Yazılı Sınavı 23-24 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılmıştır.
Yazılı Sınav Sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı www.pa.edu.tr internet adresinden açıklanmıştır. Anılan Yönetmeliğin 31. Maddesi gereği Rütbe Terfi yazılı sınav sonuçları için yapılacak maddi hata başvurularının, neticelerin ilanından itibaren en geç 24 saat içerisinde Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Rütbe Terfi ve Sınav İşlemleri Şube Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde gönderilmeyen dilekçeler anılan yönetmelik hükümleri gereğince işleme tabi tutulmayacaklardır.
Bu nedenle Maddi Hata Dilekçelerinin EBYS üzerinden PAEM Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.
Not: Sınava giren personel, sınav sonuçlarını E-Devlet şifresi ile giriş yaparak öğrenecektir.
2023 YILI İÇİN EMNİYET AMİRİ RÜTBE TERFİ YAZILI SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
2022 YILI İÇİN EMNİYET AMİRİ RÜTBE TERFİ YAZILI SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
2021 YILI İÇİN EMNİYET AMİRİ RÜTBE TERFİ YAZILI SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
2020 YILI İÇİN EMNİYET AMİRİ RÜTBE TERFİ YAZILI SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
GEÇMİŞ YILLARI GÖRÜŞÜLECEK PERSONELİN RÜTBE TERFİ YAZILI SINAVI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
RÜTBE TERFİ YAZILI SINAVI MADDİ HATA DİLEKÇESİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız