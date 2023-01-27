Şekere 9 ay zam yok

Üreticiler, şekerin fabrika çıkış fiyatını 1 Eylül'e kadar sabitlediğini açıkladı.

Türkiye'nin enflasyonla mücadelesi, farklı sektörlere dalga dalga yayılırken, son olarak şeker üreticilerinden sabit fiyat açıklaması geldi. Pancar Şekeri Üreticileri Derneği (PANŞEK), 1 Eylül'e kadar şekerin fabrika çıkış fiyatında sabit fiyat uygulaması başlattıklarını duyurdu. Öte yandan, dernekten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de 15'i kamu, 12'si özel, 6'sı kooperatif olmak üzere 33 şeker fabrikasının bulunduğu, bu fabrikalarda 2022/2023 üretim döneminde 2,6 milyon ton pancar şekeri üretiminin gerçekleşeceği, bu üretimin ülke ihtiyacını karşılayacak düzeyde olduğu ifade edildi.

GIDA PERAKENDESİNE OLUMLU YANSIR

Birçok mamulün üretiminde kullanılan ve temel girdi maddelerinden kabul edilen şekerde böyle bir karar alınması perakende sektörü tarafından önemli bulundu. Sektör temsilcileri, bisküvi, çikolata, içecek, tatlı ve daha birçok üründe daha önce görülen fiyat artışlarına bahane kalmadığına dikkat çekiyor. Söz konusu fiyat sabitlemesi 1 Eylül tarihine kadar süreceği için de gıda perakende piyasasına olumlu yansıması bekleniyor.

FİYATLARDA DALGALANMA RİSKİ YOK

Bu pazarlama yılında stok planlama ile arz ve talep dengesine yönelik gelişmelerin olumlu olduğuna vurgu yapılan PANŞEK açıklamasında şunlar kaydedildi: "Geçtiğimiz yıl dünya şeker fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle stok planlamamızı bozan ve arz istikrarını etkileyen olumsuzluklar yaşanmıştır. Ancak içinde bulunduğumuz pazarlama yılında gerçekleştirdiğimiz şeker üretim rakamları ve arz istikrarını sağlamak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'mızca sektörde oluşturulan koordinasyon mekanizması sayesinde dünya şeker piyasalarında olası dalgalanmalara karşı herhangi bir risk ihtimali kalmamıştır. 1 Eylül'e kadar şeker fabrika çıkış fiyatlarında, halihazırdaki fiyatları esas alarak sabit fiyat uygulaması başlatacağımızı, sabit fiyat uygulamasının uzun süredir istikrarlı bir şekilde seyreden perakende fiyatlarına da olumlu yansıyacağını kamuoyunun bilgisine arz ederiz."

Toptancılardan destek geldi

İSTOÇ İş Adamları Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği (İSTOÇDER) Başkanı Ahmet Acar, "Hırdavat, züccaciye olmak üzere 42 meslek grubunu kapsıyoruz. Toptan ticaretin ağırlıklı olduğu İSTOÇDER olarak yılbaşı öncesi fiyatlarımızı şubat sonuna kadar sabitledik. Perakendecilerin zammı yansıtmaması için fiyatlarımızı sabitleme kararı aldık" dedi.