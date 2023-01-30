Altılı masanın yol haritası belli oldu
Altılı masanın üzerinde uzlaşmaya vardığı "Ortak Politikalar Mutabakat Metni"nin ayrıntıları belli oldu. Metinde 9 ana başlıkta 2 bin 300'den fazla somut hedef ve politika var.
Altılı masa son toplantısını 26 Ocak'ta yaptı. İYİ Parti'nin ev sahipliği yağptığı 11'inci toplantıda "Ortak Politikalar Mutabakat Metni"nde anlaşma sağlandı.
Millet İttifakı'nın 6 genel başkan yardımcısının bölümler halinde açıklayacağı metinde 9 ana başlık var:
- Hukuk, Adalet ve Yargı
- Kamu Yönetimi
- Yolsuzlukla Mücadele Şeffaflık ve Denetim
- Ekonomi Finans ve İstihdam
- Bilim Ar-Ge Yenilikçilik Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm
- Sektörel Politikalar
- Eğitim ve Öğretim
- Sosyal Politikalar
- Dış Politika Savunma Güvenlik ve Göç Politikaları
75 alt başlığın olduğu metin 2 bin 300'den fazla somut hedef, politika ve projeler bulunuyor.
Metinden öne çıkan başlıklar şöyle:
- Devlet sırrı ve ticari sır kavramları Meclisin bilgi edinme ve denetim yetkilerini engellemeyecek şekilde yeniden tanımlanacak
- Milletlerarası sözleşmelerden geri çekilme yetkisinin Meclise ait olduğu anayasal güvenceye alınacak
- Cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisine son verilmesi öngörülüyor
- OHAL süresi altı aydan iki aya düşürülmesi planlanıyor
- Seçim barajının yüzde 3'e düşürülmesi öngörülüyor
- Genel seçimlerde yüzde 1 oy alan siyasi partilere hazine yardımı öngörülüyor
- Siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin davaların açılması Meclis iznine bağlanıyor
- Kamu yönetimi başlığında; Türkiye Varlık Fonunun kapatılması öngörülüyor
- Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki kurullar ve ofisler lağvedilerek görev ve yetkiler ilgili bakanlıklara ve kurumlara devredilecek
- Yolsuzlukla mücadele şeffaflık ve denetim başlığı altında; Mecliste yolsuzlukları araştırma komisyonu kurulması hedefleniyor
- Siyasi etik kanunu çıkartılması ve Mecliste siyasi etik komisyonu kurulması planlanıyor
- Ekonomi, finans ve istihdam başlığı altında; anflasyonun iki yıl içinde düşük tek haneye kalıcı bir biçimde indirilmesi öngörülüyor
- Beş yılın sonunda dolar cinsinden kişi başına milli gelirin en az iki katına çıkartılması hedefleniyor
- Merkez Bankasının İstanbuldaki birimleri tekrar Ankara'ya getirilecek
- İktidar olunması durumunda kur korumalı mevduat hesabı açılması durdurulacak mevcut hesaplar vade sonunda kapatılacak
- Çalışanlar üzerindeki vergi ve sigorta pirim yükü indirilecek
- İlk kez konut alımında tapu harcı alınmayacak
- Her türlü eğitim ve öğretim hizmetinden alınan KDV indirilecek
- Şoför esnafının 10 yaş üzerindeki araçlarını yenilemesinde ÖTV alınmayacak.
BİR SONRAKİ TOPLANTI 13 ŞUBAT'TA
Altılı masanın bir sonraki toplantısı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde 13 Şubat'ta yapılacakMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız