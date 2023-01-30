Altılı masanın yol haritası belli oldu

Altılı masa son toplantısını 26 Ocak'ta yaptı. İYİ Parti'nin ev sahipliği yağptığı 11'inci toplantıda "Ortak Politikalar Mutabakat Metni"nde anlaşma sağlandı.

Millet İttifakı'nın 6 genel başkan yardımcısının bölümler halinde açıklayacağı metinde 9 ana başlık var:

- Hukuk, Adalet ve Yargı

- Kamu Yönetimi

- Yolsuzlukla Mücadele Şeffaflık ve Denetim

- Ekonomi Finans ve İstihdam

- Bilim Ar-Ge Yenilikçilik Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm

- Sektörel Politikalar

- Eğitim ve Öğretim

- Sosyal Politikalar

- Dış Politika Savunma Güvenlik ve Göç Politikaları

75 alt başlığın olduğu metin 2 bin 300'den fazla somut hedef, politika ve projeler bulunuyor.

Metinden öne çıkan başlıklar şöyle:

- Devlet sırrı ve ticari sır kavramları Meclisin bilgi edinme ve denetim yetkilerini engellemeyecek şekilde yeniden tanımlanacak

- Milletlerarası sözleşmelerden geri çekilme yetkisinin Meclise ait olduğu anayasal güvenceye alınacak

- Cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisine son verilmesi öngörülüyor

- OHAL süresi altı aydan iki aya düşürülmesi planlanıyor

- Seçim barajının yüzde 3'e düşürülmesi öngörülüyor

- Genel seçimlerde yüzde 1 oy alan siyasi partilere hazine yardımı öngörülüyor

- Siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin davaların açılması Meclis iznine bağlanıyor

- Kamu yönetimi başlığında; Türkiye Varlık Fonunun kapatılması öngörülüyor

- Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki kurullar ve ofisler lağvedilerek görev ve yetkiler ilgili bakanlıklara ve kurumlara devredilecek

- Yolsuzlukla mücadele şeffaflık ve denetim başlığı altında; Mecliste yolsuzlukları araştırma komisyonu kurulması hedefleniyor

- Siyasi etik kanunu çıkartılması ve Mecliste siyasi etik komisyonu kurulması planlanıyor

- Ekonomi, finans ve istihdam başlığı altında; anflasyonun iki yıl içinde düşük tek haneye kalıcı bir biçimde indirilmesi öngörülüyor

- Beş yılın sonunda dolar cinsinden kişi başına milli gelirin en az iki katına çıkartılması hedefleniyor

- Merkez Bankasının İstanbuldaki birimleri tekrar Ankara'ya getirilecek

- İktidar olunması durumunda kur korumalı mevduat hesabı açılması durdurulacak mevcut hesaplar vade sonunda kapatılacak

- Çalışanlar üzerindeki vergi ve sigorta pirim yükü indirilecek

- İlk kez konut alımında tapu harcı alınmayacak

- Her türlü eğitim ve öğretim hizmetinden alınan KDV indirilecek

- Şoför esnafının 10 yaş üzerindeki araçlarını yenilemesinde ÖTV alınmayacak.

BİR SONRAKİ TOPLANTI 13 ŞUBAT'TA

Altılı masanın bir sonraki toplantısı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde 13 Şubat'ta yapılacak