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Türkiye'yi göklere çıkaran Bayraktar'ın ilk uçuş hikayesi

Selçuk Bayraktar'ın model uçaklardan silahlı insansız hava araçlarına ve son olarak Kızılelma'ya uzanan başarı yolcuğunda, 34 yıl önce ilk uçağa bindiği günün şahitlerinden olan ASAM Uzmanı Pilot Mehmet Seyyit Türker, o günü anlattı. Türker, "Selçuk ilk uçuş yaptığı gün aramızdan çok mutlu ayrıldı. Bu yolda, havacılıktan devam edeceğini söyledi. Şu an Türkiye'yi uçurduğu gibi dünyayı da uçuruyor" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 31 Ocak 2023 21:43, Son Güncelleme : 31 Ocak 2023 21:45
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Türkiye'yi göklere çıkaran Bayraktar'ın ilk uçuş hikayesi

Türkiye'yi İnsansız Hava Araçları teknolojisinde dünya çapında büyük başarılara taşıyan Selçuk Bayraktar'ın, ilk uçağa bindiği günün hikayesini, o günün şahitlerinden Pilot Mehmet Seyyit Türker anlattı. 1989 yılı Mayıs ayında 1. Ordu Askeri Samandıra Havalimanı'nda uçuştan hemen sonra çektirilen o karede, ASAM Uzmanı Pilot Mehmet Seyyit Türker, Özdemir Bayraktar, Selçuk Bayraktar ve Türkkuşu Uçuş Okulu öğretmeni Pilot Ali Yüksel bulunuyor. Türker, Pilot Ali Yüksel ile birlikte ilk kez o gün uçan Selçuk Bayraktar'ın uçuştan sonra havacılık sevgisini ifade ettiğini ve daha sonraki yıllar için önemli bir an yaşadığını da anlattı.

"Selçuk Bayraktar'ın havacılık ile ilk buluştuğu gündür"

Medyada Selçuk Bayraktar'ın hayatı anlatılırken kullanılan uçak önündeki o fotoğraf karesinin hikayesini anlatan Avrasya Stratajik Araştırmalar Merkezi Uzmanı Pilot Mehmet Seyyit Türker, "O fotoğraf karesi 1989 yılının Mayıs ayında çekildi. O fotoğraf karesinin çekildiği gün Selçuk Bayraktar'ın havacılık ile, havaalanı ve uçak ile ilk buluştuğu gündür. Gördüğünüz fotoğrafta ilk başta olan kişi benim. Bu fotoğraf 20-30 milyon kez sosyal medyada gösterilmiştir. Özdemir Bayraktar abi rahmetli olduğu zaman da bu fotoğraf karesi kullanılmıştır. Selçuk, o gün 8-9 yaşlarındaydı. Fotoğraf karesinin en sağ tarafındaki ise Öğretmen Pilot Ali Yüksel, halen İçişleri Bakanlığı'nda baş pilot olarak görev yapmaktadır. Selçuk çok akıllı ve zeki bir çocuktu, o gün ilk defa saçını okşadım. Babası ile ilgili sorular sormuştum, hepsini cevapladı. İlk defa o gün uçaklar ile tanıştı. Havacılığa ilk defa o gün adım attı diyebiliriz. Ondan sonra yıllarca model uçak uçurdu. İnsansız uçaklar ile ilgili yurt dışında eğitimler aldı. Bu konuda kendini çok geliştirdi. Hatta o dönemde kendi buluşu bile vardı. İlk olarak model helikopterler ile başladılar. Önlerinde engeller oldu, bunları 10 yılda zor aştılar" dedi.

"O gün ben bu yoldan, havacılıktan devam edeceğim dedi"

Uçuş sonrası yaşananları anlatan Türker, "O gün ilk defa Ali Yüksel Hoca ile uçtuğunu hatırlıyorum. Hatta o gün, havada lövyeyi tutturmuşlardır. Uçtuğumuz uçak İngiliz yapımı bir eğitim hatta akrobasi yapılabilen bir uçaktı. Selçuk Bayraktar uçuştan sonra yere çok mutlu indi. Annesi Canan abla, onu mavi elbiseler ile aramıza göndermişti. O gün aramızdan çok mutlu ayrıldı ve 'ben bu yoldan, havacılıktan devam edeceğim' dedi. Şu an Türkiye'yi uçurduğu gibi Dünya'yı da uçuruyor. İlk uçuşun olduğu o gün hep birlikteydik, o anlara şahitlik ettim. El ile atılan minik İHA'lardan SİHA'ya, Akıncı'ya, oradan Kızılelma'ya uzanan bir hikayenin içerisindeyiz. Şimdi ise amfibik gemimizde dikey iniş kalkış yapabilen DİHA'larımız kullanılacak" diyerek sözlerini tamamladı.

Mehmet Seyyit Türker, 1960 yılında Trabzon Çaykara ilçesi Soğanlı köyünde doğdu. Sultan Alparslan oğlu Sultan Melikşah'ın hayatta olan torunlarındandır. Öğretmen Hikmet Türker'in oğlu ve rahmetli müfettiş Hasan Türker'in yeğenidir. Babasının memuriyeti nedeniyle ilk ve orta tahsilini İstanbul'da yapmış, Trabzon Lisesi'nden mezun olmuştur. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde ön lisans eğitimini ve daha sonra Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilgiler Bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Ayrıca 1988 yılında Türkkuşu Uçuş Okulundan da lisanslı pilot olarak mezun olmuştur. 1992 yılında da Topair Uçuş Okulundan çok motorlu pilot lisansına sahip olmuştur. 1980-1981 yıllarında Giresun Eğitim Yüksek Okulunda kursiyer öğretim elemanı olarak çalışmıştır. 1990'lı yılların başında Sovyetler Birliğinin dağılmasının ardından Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine gitmiş ağırlıklı olarak da Kazakistan Cumhuriyetinde kalmıştır.

Kazakistan Devlet Başkanlığı bünyesindeki ARAY Vakfına Ekonomi ve Kültürel İlişkiler Danışmanı olarak hizmet vermiştir.2002 seçimlerinde Trabzon'dan BBP milletvekili adayı olmuştur. BBP'de 2001-2007 yılları arasında MKYK üyeliği yapmıştır.

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte Türk-İslam davasına omuz vermiş ve onu bu mücadelesinde yalnız bırakmamıştır. Halen birçok vakıf ve dernekte kurucu ve yönetim kurulu üyesi olarak sivil toplum kuruluşlarında fahri olarak çalışmaktadır. Avrasya Bir Vakfının danışma kurulu üyesi, evli ve üç çocuk babası.

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