Motorine indirim bekleniyor
Motorine 2 Şubat Perşembe gününden itibaren 1 lira 2 kuruş indirim bekleniyor.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 01 Şubat 2023 08:46, Son Güncelleme : 01 Şubat 2023 08:48
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Motorine 2 Şubat Perşembe gününden itibaren 1 lira 2 kuruş indirim bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.41 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 21.08 TL'ye satılıyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız