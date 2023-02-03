ORC Araştırma paylaştı: Millet İttifakı, Ankara'da 15 puan önde
ORC Araştırma 24-29 Ocak tarihleri arasında 2680 kişi ile yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Şubat 2023 16:15, Son Güncelleme : 03 Şubat 2023 16:40
ORC Araştırma 24-29 Ocak 2023 tarihleri arasında Ankara'da 2680 kişi ile yüz yüze yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.
Araştırma sonucuna göre; Ankara'da Cumhur İttifakı %37,6, Millet İttifakı %53,4 oy alıyor.
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SİYASİ EĞİLİMLER ARAŞTIRMASI / ŞUBAT 2023ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) February 3, 2023
"ANKARA"
(AK PARTİ+MHP)
.Cumhur İttifakı %37,6
(6LI MASA)
.Millet İttifakı %53,4 pic.twitter.com/h0y5P1A1xR