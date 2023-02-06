Deprem bölgesinde 3 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Silahlı Kuvvetler olarak hasar ve zayiat belirleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maalesef 3 şehidimiz, yaralılarımız var. Birliklerimizde tekrar yoklamaları alıyoruz." dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 12:00, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 12:42
Bakan Akar, yaptığı açıklamada, "Silahlı Kuvvetler olarak hasar ve zayiat belirleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maalesef 3 şehidimiz, yaralılarımız var.
Birliklerimizde tekrar yoklamaları alıyoruz. Sağlık ve arama kurtarma ekiplerini, araçlarını deprem bölgesine sevk etmek için uçaklarımızı seferber ettik. Uçaklarımızın hazırlık durumunu en yüksek seviyeye çıkardık." değerlendirmesinde bulundu.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız