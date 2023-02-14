8 Eylül 1999 öncesi SSK, Bağkur hizmeti olan memur, EYT'den yararlanayamayacak mı?

Soru: 12 Ekim 1998 tarihinde işçi statüsünde çalışmaya başladım, 8 Eylül 1999 tarihine kadar hiç memurluk hizmetim yok, memuriyete de 2006 yılında başladım, bu durumda ben EYT kapsamına girer miyim?

Detaylar/Değerlendirmeler:

1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmeti olanlar, memurluk hizmetinden sayılan yedek subaylık, vekil öğretmenlik vb. gibi hizmeti olanlar hakkında tamamıyla 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.



5434 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasında;

1- 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış olanlar için ayrı,

2- 8 Eylül 1999 dahil bu tarihten sonra çalışmaya başlamış olanlar için ayrı,

Emeklilik şartları oluşur.



1- 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış olanlar için emeklilik şartları;

EYT'den önce bu durumda olanlar için bu tarihten önce ister işçi, ister esnaf, ister memurluk hizmetine başlamış olsunlar emeklilik yaş hesabında 23/05/2002 tarihine kadar olan hizmetlere göre emeklilik yaşı tespit edilmekteydi. Bu tespit 5434 sayılı Kanun Geçici Madde 205 hükmüne göre yapılmaktaydı. Bu tespit yapılırken de mutlaka 8 Eylül 1999 tarihinden önce memurluk hizmetinin olması şartı aranmamaktadır.



EYT çıktıktan sonra ister 8 Eylül 1999 tarihinden önce memurluk hizmeti olsun veya olmasın, önemli olan bu tarihten önce çalışma hayatına başlamış olmalarıdır.



Örnek: 1997 tarihinde işçi, sözleşmeli personel olarak göreve başlamış ve 2006 yılına kadar işçi statüsünde SGK primleri ödenmiş bir kişi 2006 yılında memuriyete başladığında bu kişinin EYT kapsamına dahil olacağını değerlendirmekteyiz. Zira, Kanun Teklifinden anladığımız 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayanlar olarak ifade edilmekte, bir ayrım yapılmamaktadır.



Ayrıca, EYT yasalaştıktan sonra 8 Eylül 1999 tarihinden önce ister işçi, ister esnaf, ister memurluk hizmetleri olsun fark etmeksizin son statülerinden, yani memur olarak emekli olmak isteyenlerden kadın 20 hizmet yılını, erkek 25 hizmet yılını tamamladığında yaş şartı aranmaksızın emeklilik talebinde bulunabileceklerini değerlendirmekteyiz.



Yine, memurların emeklilik şartlarında herhangi bir sigortalılık süresi de aranmadığından sadece 20 veya 25 tam hizmet yıllarının tamamlanması emeklilik müracaatı için yeterli olacaktır.

2- 8 Eylül 1999 dahil bu tarihten sonra çalışmaya başlamış olanlar:



8 Eylül 1999 tarihinden önce hiçbir statüde fiili çalışması olmayanlar ve bu tarih dahil daha sonra ilk defa çalışma hayatına başlamış olanlar EYT kapsamı dışında olacaklar ve memur statüsünden emeklilikte kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmaları ve her ikisi için de 25 hizmet yıllarını tamamlamış olmaları gerekir.



3- 8 Eylül 1999 tarihinden önce işçi statüsünde, sözleşmeli statüde olup da ilk kez memurluğa 1 Ekim 2008 tarihinden sonra başlayanlar:

Memurluğa 1 Ekim 2008 tarihinden sonra başlayanlar 5510 sayılı Kanun hükümlerine tabi olurlar.

Bu durumda olanlar hakkında da 5510 sayılı Kanun Geçici Madde 2 hükmü uygulanır. Bu hüküm gereği de yine yaş şartı hariç kadın ise 20, erkek ise 25 hizmet yılını doldurmuş olanların EYT kapsamına gireceklerini ve yaş şartı aranmadan emeklilik kazanımlarının olacağını değerlendirmekteyiz.



Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:

12 Ekim 1998 tarihinde SGK kayıtlı olarak ve SGK primleri ödenmiş olarak işçi statüsüne başlamış olduğunuzu belirtmeniz nedeniyle EYT kapsamına gireceğinizi ve herhangi bir yaş, sigortalılık süresi aranmaksızın sadece 25 tam hizmet yılınızı (işçi, memur hizmetleri toplamı, varsa borçlanılan süreler) tamamlamış iseniz Kanun çıktıktan sonra emeklilik talebinde bulunabileceğinizi değerlendirmekteyiz.

Yine de, tavsiyemiz bu konular kişilerin geleceklerini ilgilendiren konular olup, SGK kayıtları ile birlikte değerlendirilmesinin, dolayısıyla Kurumunuzca SGK ile iletişime geçmesinde fayda olacağını düşünmekteyiz.

