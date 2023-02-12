Malatya'da 5.1 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi Malatya'nın Hekimhan İlçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 19.29'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Malatya Hekimhan İlçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya Hekimhan İlçesinde saat 19.29'da 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 2.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREMKandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 12, 2023
BASKAVAK-HEKIMHAN (MALATYA) https://t.co/S8XGsH1aUa
12.02.2023, 19:29:47 TSİ
Büyüklük: 5.1
Derinlik: 2.6 km#Kandilli
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 19.29'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntının, 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Acil çağrı merkezlerine şimdiye kadar olumsuz bir ihbar ulaşmadı. İl genelinde taramalar devam ediyor.
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#DEPREMAFAD Deprem (@DepremDairesi) February 12, 2023
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Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Hekimhan (Malatya)
Tarih:2023-02-12
Saat:19:29:48 TSİ
Enlem:38.873 N
Boylam:38.097 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/nOrXtj3LWI@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi