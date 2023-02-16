Bakan Koca: Afet bölgesinde sağlık hizmeti sunuldu, ilaçlar temin edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından deprem bölgesi illerdeki sağlık çalışmalarıyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş'ın 323 köyünde 2 bin 723, Gaziantep'in 171 köyü ve toplu yaşam alanında 13 bin 476, Adıyaman'ın 225 köyü ve merkezinde 2 bin 940, Hatay'ın 187 köyünde 2 bin 376 hasta ve yaralıya ulaşarak sağlık hizmeti sunduk. İhtiyaç duyulan ilaçların tamamı temin edildi" ifadelerini kullandı.