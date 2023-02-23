AB kurumlarında TikTok yasağı genişliyor

AB Konseyi yetkilileri, kurumsal cihazlardan TikTok uygulamasını kaldırmaya başlayacaklarını bildirdi.

Ayrıca AB Konseyi'nin, çalışanların kurumsal ağlara bağlantı sağladıkları kişisel cihazlarından da uygulamayı silmelerini isteyeceği belirtildi.

Konseyin diğer AB kurumlarıyla yakın işbirliği içinde siber güvenlik tedbirlerini sürekli güncel tutmaya devam edeceği kaydedildi.

AB kurumlarından ilk olarak AB Komisyonu, çalışanlarının özel ve kurumsal telefonlarından TikTok uygulamasını kaldırmalarını istemişti. Avrupa Parlamentosu'nun da benzer bir tedbir alması bekleniyor.

Çinli teknoloji firmasına ait olan TikTok, bazı ülkelerde ulusal güvenlik endişesine yol açıyor. ABD'de de resmi hizmet için kullanılan cihazlarda TikTok kullanımı yasaklanmıştı