Kılıçdaroğlu ve eşi, Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Şubat 2023 14:32, Son Güncelleme : 25 Şubat 2023 14:57
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti.
CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile deprem bölgelerinden Ankara Bilkent Şehir Hastanesine getirilen yaralı depremzedeleri ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği belirtildi.