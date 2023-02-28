Malatya'da artçılar sürüyor: Doğanşehir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Malatya'da saat 05.18'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Doğanşehir ilçesinde ise saat 09.38'de 4,1 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Şubat 2023 10:00, Son Güncelleme : 28 Şubat 2023 10:02
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,1 büyüklüğünde
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,1 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 09.38'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.