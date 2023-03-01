Altının gram fiyatı 1.113 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.113 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,51 artışla 1.109 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,36 artışla 1.113 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.830 lira, Cumhuriyet altını da 7.400 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,51 artışla günü 1.826 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda 1.834 dolardan işlem görüyor.

Dünya genelinde enflasyon baskısı devam ederken, para politikaların yönelik belirsizlikler varlık fiyatlarının yön bulmasını zorlaştırıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına mart, mayıs ve haziran ayındaki toplantılarda 25'er baz puan şeklinde devam etmesi beklenirken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) da faiz artışlarına 2024'te de devam ederek, politika faizini tarihinde ilk defa yüzde 4'e çıkaracağı tahmin ediliyor.

Öte yandan Çin'de bugün açıklanan verilere göre imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) beklentileri geride bırakarak Kovid-19 salgını öncesi seviyeye çıkması, küresel ölçekte risk iştahının artmasına neden oldu.

Analistler, artan risk iştahının doları baskıladığını belirterek, bugün dünya genelinde imalat sanayi PMI ile Almanya'da enflasyon ve ABD'de inşaat harcamaları verilerinin takip edileceğini kaydetti.