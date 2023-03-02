Boğazına yiyecek kaçan depremzede bebeği, gönüllü öğretmenin müdahalesi kurtardı
Adıyaman'da depremzedelere yardım malzemesi dağıtan öğretmen Yusuf Orta, boğazına yiyecek kaçan bebeği, karnından baskı uygulayıp sırtına vurarak kurtardı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Mart 2023 15:08, Son Güncelleme : 02 Mart 2023 15:08
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden biri olan Adıyaman'da
gönüllü olarak bulunan Bingöllü öğretmen Yusuf Orta, çadırlarda yardım malzemesi
dağıtımı yaparken bir bebeğin boğazına yiyecek kaçtığını gördü. Bebeğin boğazındaki
yiyeceğin çıkarıldığını zanneden vatandaşlar, çocuğu annesine teslim etti ancak
bebeğin rahatsızlığı devam etti. Anneye yardımcı olan öğretmen Orta, nefes alamayan
ve öksüren bebeği kucağına alarak karnına baskı yapıp sırtına vurarak boğazındaki
yiyeceğin çıkmasını sağladı.
Bebeğin ailesi öğretmen Yusuf Orta'ya teşekkür ederken, kurtarma anları o sırada kayıtta olan dron kamerasına yansıdı.