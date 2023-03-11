Tersine göç başladı, bir haftada 200 bin depremzede geri dönü

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra başka illere giden depremzedeler, memleketlerine dönmeye başladı. Deprem nedeniyle başka illere gidenlerin sayısının 3 milyon 300 bin olduğu belirtilmişti. Özellikle son bir haftada 200 bin civarında depremzedenin geri döndüğü belirlendi. Geri dönüşlerle ilgili rakamlar, telefon sinyalleri ve devletin verdiği yardım paraları nedeniyle ortaya çıkan banka hareketleri gibi parametrelerden tespit ediliyor.

Konteyner kentlerin kurulumunun tamamlanması ile birlikte başka illerde bulunan depremzedelerin büyük bölümünün de iki ay içinde memleketlerine geri döneceği değerlendiriliyor. Deprem bölgesindeki illerin milletvekilleri, STK'lar, kanaat önderleri ve bölgede görevli bakanlar sık sık gidenlerin geri dönmesine yönelik çağrı yapıyordu.

YÜCEL KAYAOĞLU-