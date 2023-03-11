Yastıkaltı teslim oldu, 4 ton altın çıktı

Türkiye, 2010 yılından bu yana yastıkaltı olduğu tahmin edilen 5 bin ton altının ekonomiye kazandırılması için çalışma yapıyor. Öncelikle altın yatırımları, banka ve kuyumcular aracılığıyla yapılıyor.

Bankaların altın hesabı açınlar, fiziki altınları bankaya götürüyor, bir altın hesabı açılıyor, vatandaşın altını gram altın hesabı üzerinden hesaba kaydediliyor. Bu hesaba 'kar payı' da yine altın olarak veriliyor. Diyelim ki altın hesabında 100 gram altın kayıtlı. Banka buna yüzde 10 yıllık vadettiyse, vade sonunda 110 gram altın olarak teslim alıyor. Altını para karşılığı olarak almak isterse de söz konusu 110 gramın parasal karşılığı hesap sahibine ödeniyor.

KAAN ZENGİNLİ