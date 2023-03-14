'Varlık Barışı' uygulamasından yararlanmak için son gün 31 Mart
'Varlık Barışı' uygulamasından yararlanmak için son gün 31 Mart
Togg satış fiyatları belli oldu
Togg satış fiyatları belli oldu
Yeni Evim kampanyası depremde 'hasar' aldı
Yeni Evim kampanyası depremde 'hasar' aldı
Bahçeli, milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu
Bahçeli, milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu
Ev kiraları için Ankara'da harekete geçildi...Diğer illere de sıçrayacak
Ev kiraları için Ankara'da harekete geçildi...Diğer illere de sıçrayacak
Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem
Başkent'te 3 ayrı FETÖ operasyonunda 33 şüpheliye FETÖ gözaltısı
Başkent'te 3 ayrı FETÖ operasyonunda 33 şüpheliye FETÖ gözaltısı
Motorine 71 kuruşluk indirim bekleniyor
Motorine 71 kuruşluk indirim bekleniyor
3 ünlü analist rakam verdi: Altının çıkacağı seviye dudak uçuklattı
3 ünlü analist rakam verdi: Altının çıkacağı seviye dudak uçuklattı
Ahmet Özal da cumhurbaşkanı adayı oldu
Ahmet Özal da cumhurbaşkanı adayı oldu
Seçim karargahı 9. katta kuruldu
Seçim karargahı 9. katta kuruldu
Seçim takvimi Resmi Gazete'de yayımlandı
Seçim takvimi Resmi Gazete'de yayımlandı
Dört ilde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi
Dört ilde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi
Merkez Bankası'na rağmen ihtiyaç kredisi faizleri yükseldi
Merkez Bankası'na rağmen ihtiyaç kredisi faizleri yükseldi
Kızılay'dan 'yemekten zehirlenme' iddialarına ilişkin açıklama
Kızılay'dan 'yemekten zehirlenme' iddialarına ilişkin açıklama
İstanbul'da evini dönüştürmek isteyenlere en az 1 milyon lira kredi
İstanbul'da evini dönüştürmek isteyenlere en az 1 milyon lira kredi
Trabzon'da CHP İl Başkanlığına kurşun isabet etmesine soruşturma
Trabzon'da CHP İl Başkanlığına kurşun isabet etmesine soruşturma
89 kişiye mezar oldu: Hem kolonsuz hem izinsiz
89 kişiye mezar oldu: Hem kolonsuz hem izinsiz
Büyükşehir Belediye binası enkazında 'evrak nöbeti'
Büyükşehir Belediye binası enkazında 'evrak nöbeti'
Deprem sonrası göç alan ilde Başkandan uyarı: Tarlaları arsa diye satıyorlar
Deprem sonrası göç alan ilde Başkandan uyarı: Tarlaları arsa diye satıyorlar
Deprem bölgesi koordinatör valilere emanet
Deprem bölgesi koordinatör valilere emanet
Üniversitelerde yüz yüze eğitime mi geçilecek?
Üniversitelerde yüz yüze eğitime mi geçilecek?
AFAD'dan 'vinç ticareti' iddialarına yalanlama
AFAD'dan 'vinç ticareti' iddialarına yalanlama
CHP'de milletvekili aday adaylığı başvuruları başladı
CHP'de milletvekili aday adaylığı başvuruları başladı
'6284 varlığının tartışılmaya bile açılması kabul edilemez!'
'6284 varlığının tartışılmaya bile açılması kabul edilemez!'
Depremlerde can kaybı 48 bin 448 oldu
Depremlerde can kaybı 48 bin 448 oldu
YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim takviminin başlangıç tarihini açıkladı
YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim takviminin başlangıç tarihini açıkladı
AK Partili Yavuz, AFAD'a yapılacak bağış miktarlarını açıkladı
AK Partili Yavuz, AFAD'a yapılacak bağış miktarlarını açıkladı
LGS, deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde yapılacak
LGS, deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde yapılacak
Cumhurbaşkanı depremden 8 dakika sonra Belediye Başkanı'nı aramış
Cumhurbaşkanı depremden 8 dakika sonra Belediye Başkanı'nı aramış
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bahçeli, milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu

Partide bugün başlayan 28. Dönem Milletvekilliği aday adaylığı süreci 21 Mart'ta sona erecek. MHP'de parti geleneği gereği aday adaylığı başvurusunda bulunan ilk isim Genel Başkan Bahçeli oldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mart 2023 13:20, Son Güncelleme : 14 Mart 2023 13:24
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

MHP'de 28. Dönem Milletvekilliği aday adaylığı süreci başladı. Başvurular, parti genel merkezinde yapılıyor.

MHP'de, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek genel seçimi için 28. Dönem Milletvekilliği aday adaylığı başvurularının yapılabilmesi amacıyla parti genel merkezinde kayıt kabul masaları kuruldu.

Parti genel merkezine sabah erken saatlerde gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aday adaylığı başvurusu için kayıt kabulün yapıldığı alanda görevlilerle sohbet etti, kolaylıklar diledi.

MHP'de parti geleneği gereği aday adaylığı başvurusunda bulunan ilk isim Genel Başkan Bahçeli oldu. Devlet Bahçeli'nin başvurusunun ardından Genel Başkan Yardımcıları İzzet Ulvi Yönter, Filiz Kılıç, Feti Yıldız ile TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın da aralarında bulunduğu parti yetkililerinin kayıt kabul masalarına ilgili evrakları teslim etmesiyle aday adaylığı süreci başlatıldı.

Bahçeli, başvurunun ardından partililerle bir süre sohbet etti, çay içti.

- 21 Mart'ta sona erecek

MHP'de bugün saat 09.00'da başlayan 28. Dönem Milletvekilliği aday adaylığı başvuru süresi, 21 Mart 2023 Salı günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Aday adayları belirlenen tarihler arasında MHP Genel Merkezi seçim işleri kayıt kabul birimine şahsen ve belgelerin aslıyla müracaat edecek. İşlemlerini hızlandırmak isteyen aday adayları, ön kayıt işlemlerini "https://basvuru.mhp.org.tr" internet adresinden yapabilecek.

MHP milletvekili aday adaylığı için yüzde 40 veya üstü engelli olanlardan başvuru aidatı alınmayacak. Başvuru aidatı olarak 3 bin lira Ziraat Bankası ve Yapı Kredi Bankasının Cevizlidere şubelerindeki hesaplara yatırılacak.

Kılıçdaroğlu: Depremzedelere TOKİ konutlarını ücretsiz vereceğiz
Kılıçdaroğlu: Depremzedelere TOKİ konutlarını ücretsiz vereceğiz
Memleket Partisi, parti yöneticilerine dans paylaşımlarını yasakladı
Memleket Partisi, parti yöneticilerine dans paylaşımlarını yasakladı
Bakan Bozdağ Yunan hükümlü Nalmpantis'in ülkesine naklini onayladı
Bakan Bozdağ Yunan hükümlü Nalmpantis'in ülkesine naklini onayladı
RTÜK Daire Başkan Yardımcısı Sarı, milletvekilliği adaylığı için istifa etti
RTÜK Daire Başkan Yardımcısı Sarı, milletvekilliği adaylığı için istifa etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı
Meclis'te seçim öncesi kanun teklifi yoğunluğu
Meclis'te seçim öncesi kanun teklifi yoğunluğu

Bu Habere Tepkiniz

Milletvekilliği aday adaylığı için istifa eden kamu görevlileri

Milletvekilliği aday adaylığı için istifa eden kamu görevlileri

14 Mayıs'ta yapılacak milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için seçim takviminin açıklanması sonrası milletvekili aday adayı olmak isteyen memurlar istifa etmeye başladı.
Kadroya geçen sözleşmeli öğretmen ne zaman yer değiştirebilir?

Kadroya geçen sözleşmeli öğretmen ne zaman yer değiştirebilir?

Kadroya geçen sözleşmeli öğretmen ne zaman yer değiştirebilir?
Büyük İndirim Şimdi BRITA'da!

Büyük İndirim Şimdi BRITA'da!

https://www.brita.com.tr/dunya-su-gunu-2023?utm_source=memurlar&utm_medium=manset-advertorial&utm_campaign=dunya-su-gunu-2023
ÖSYM 2023 YKS'de sıkça sorulan soruları yayımladı

ÖSYM 2023 YKS'de sıkça sorulan soruları yayımladı

ÖSYM internet sitesinden 2023 YKS için sıkça sorulan soruları yayımladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
1995 SSK girişli Öğretmen nasıl emekli olabilir?

1995 SSK girişli Öğretmen nasıl emekli olabilir?

EYT kapsamında 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış olanların 7438 sayılı Kanun içeriğine göre EYT kapsamında olduğunu değerlendirmekteyiz. Öğretmen mesleğini yapanların da emeklilik için bazı şartları bulunmaktadır.
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Seçim Genelgesi'

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Seçim Genelgesi'

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine " İçişleri Bakanlığı, Merkez/Taşra Teşkilatı Planlaması", "Oy Verme Günü Alınacak Tedbirler", "Oy Verme Günü ve Sonrasında Alınması Gereken Tedbirler" ve "Diğer Hususlar" konu başlıklarını içeren toplam 61 maddelik "Seçim Tedbirleri Genelgesi" gönderdi.
Geçici görevlendirilen öğretmenlere herhangi bir eğitim faaliyetini yürütmek suretiyle ayrıca ek ders ücreti ödenir mi?

Geçici görevlendirilen öğretmenlere herhangi bir eğitim faaliyetini yürütmek suretiyle ayrıca ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumlarında görev yapmakta iken Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16'ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Bürosunda, Özel Büroda ve Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilen öğretmenlere, bu geçici görevleri sürecinde ayrıca yatılı ve pansiyonlu okullarda belleticilik görevi verilip verilemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
HAGB Kararı alanların polis olmasına engel olan hükmün iptal istemine ret

HAGB Kararı alanların polis olmasına engel olan hükmün iptal istemine ret

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, dayanağı Özel Harekat Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere Polis Eğitim Merkezlerine Alınacak Öğrencilerin Giriş Şartları ve Eğitim ve Öğretimlerine İlişkin Usul ve Esaslar'ın 7. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde yer alan "hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi" ve "hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile" ibarelerinin iptaline karar verilmesine ilişkin davada kararını verdi.
Bakan Özer açıkladı: LGS 4 Haziran'da yapılacak

Bakan Özer açıkladı: LGS 4 Haziran'da yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavın 4 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleştirileceğini bildirdi. Bakan Özer, sınava ilişkin kılavuzun 13 Mart Pazartesi günü yayımlanacağını belirtti.
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür görevden alındı.
Karayolları Genel Müdürlüğü 102 sözleşmeli personel alacak

Karayolları Genel Müdürlüğü 102 sözleşmeli personel alacak

Karayolları Genel Müdürlüğü 102 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 28 mart 2023
KADES İHBARINA GİDEN POLİSLERE SALDIRI, 4 POLİS YARALI

KADES İHBARINA GİDEN POLİSLERE SALDIRI, 4 POLİS YARALI

BEYOĞLU'nda, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ihbarına giden polisler, kız arkadaşını dövüp kaçmaya çalışan kişinin saldırısına uğradı. Tehdit ve hakaretlerde bulunarak 2 polisi yaralayan şüpheli gözaltına alındığı sırada arbede yaşandı. Şüphelinin gözaltına alınmasını engellemeye çalışan arkadaşı ve onun babası da 2 polisi yaraladı. 4 polisin yaralandığı olayın ardından 3 kişi gözaltına alındı.
Kafkas Üniversitesi 161 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Kafkas Üniversitesi 161 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Kafkas Üniversitesi 161 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 mart 2023
Tarım Kredi Kooperatif Market 12-14 Mart indirimli ürünler listesi

Tarım Kredi Kooperatif Market 12-14 Mart indirimli ürünler listesi

Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesi yayınlandı.