Şanlıurfa ve Adıyaman'ı sel vurdu: 5 ölü, 6 kayıp

Deprem bölgesinde etkili olan şiddetli yağış can aldı. Adıyaman'ın Tut ilçesinde bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu. Şanlıurfa'da ise sele kapılan 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 itfaiyeci aranıyor. Kentte hastaneleri su bastı, okullar tatil edildi.

Adıyaman'da koordinatör olarak görev yapan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir bahçeye kurulan konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin kaybolduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman'ın Tut ilçesinde gece itibarıyla başlayan şiddetli yağışın sele neden olduğunu belirterek, "4 vatandaşımız sel sularına kapıldı, bunların bir tanesi 1,5 yaşındaki bir çocuğumuz. Bir kişi maalesef vefat etti" dedi.

Bakan Soylu, şiddetli sağanağın etkili olduğu Adıyaman'ın Tut ilçesinde kayıp kişilerin bulunması için yürütülen çalışmaları inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Çalışmalar hakkında AA muhabirine açıklama yapan Soylu, şunları kaydetti:

"Gece itibarıyla başlayan şiddetli yağış maalesef sele döndürdü. 4 vatandaşımız sel sularına kapıldı, bunların bir tanesi 1,5 yaşındaki bir çocuğumuz. Bir kişi maalesef vefat etti. Arama kurtarma ekiplerimiz buldu. Şu anda 25 kilometrelik bir bantta 163 kişilik 10 ekip arama kurtarma yapıyor, dalgıçlar da var. Ama hava ve koşullar çok imkan vermiyor.

Bütün derede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sel, dün, bugün ve ondan önceki gün ve kısmen de yarın için esas itibarıyla tüm bölgeye uyarımızdı. Gerekli tüm uyarılar da yapıldı. Fakat maalesef böyle bir 4 kaybımız oldu, şu anda 3'ü ile ilgili arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Allah rahmet eylesin. Olay olur olmaz tüm ilçelerde bulunan arkadaşlarımız yakın bölgede bulunan arkadaşlarımız, Adıyaman'da bulunan Kayseri ve Tunceli valilerimiz, Gölbaşı'nda bulunan Tokat valimiz, jandarma komutanlarımız, emniyet müdürlerimiz, kurtarma ekipleri ve iş makinalarıyla buraya intikal ettiler. Şu anda arama kurtama çalışmaları devam ediyor."

Adıyaman kent merkezinden geçen Eğriçay'ın taşması sonucu Atatürk Bulvarı'nda trafikte aksamalar yaşandı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

AFAD, polis, jandarma ve belediye ekipleri, su baskını riski yaşanan çadırlarda tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

Sağanağın etkili olduğu Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir bahçeye kurulan konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Tut ilçesinde aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle dere taştı.

Adıyaman'da koordinatör olarak görev yapan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, sağanak nedeniyle tüm bölgeyi etkileyen afette bir konteynerin suya kapıldığını belirtti.

Bölgeye Adıyaman ile Gölbaşı ilçesinden destek ekiplerin sevk edildiğini vurgulayan Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"Destek ekiplerimizin ve araçlarımızın bir kısmı burada bir kısmı da yolu temizleyerek geliyor. Olayda 1 vatandaşımız vefat etti, 4 vatandaşımız kayıp. Ekiplerimiz arama çalışmalarını sürdürüyor. Diğer vatandaşlarımıza da ulaşmaya çalışıyoruz. En kısa zamanda inşallah vatandaşlarımıza ulaşmayı ümit ediyoruz. Gerçekten tüm bölgeyi derinden etkileyen bir afet. Vatandaşlarımızın kendi imkanlarıyla temin ettiği konteynerin sulara kapılması sonucu böyle bir olay oldu."

Adıyaman kent merkezinden geçen Eğriçay'ın taşması sonucu Atatürk Bulvarı'nda trafikte aksamalar yaşandı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

AFAD, polis, jandarma ve belediye ekipleri, su baskını riski yaşanan çadırlarda tahliye çalışmalarını sürdürüyor.