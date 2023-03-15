Cumhurbaşkanı bağımsız adayı yatıracağı parayı geri alabilir mi?



Bilindiği üzere cumhurbaşkanlığı için iki tür adaylık vardır.

1-Mecliste grubu bulunan partilerin parti olarak aday göstermesi

2-Seçmen tarafından aday adayı gösterilen ve 100bin imzayı topladıklarında adaylıkları kesinleşenler:

6271 sayılı yasa 8/A

(2)-b) En yüksek derecedeki Devlet memuruna mali haklar kapsamında yapılmakta olan her türlü ödemelerin bir aylık brüt tutarının on katının ilgili maliye veznesine emaneten yatırıldığına dair makbuzla Yüksek Seçim Kuruluna bizzat başvurur.

Şeklindedir. Bu madde doğrultusunda YSK tarafından yapılan açıklamaya göre 100 bin imza ile (parti gruplarınca aday gösterilmeyen ) adayların ödeyeceği ücret 555 bin 980 TL olarak açıklandı.

Aynı kanunun aynı maddesindeki (7) nolu fıkra:

(7) Yüzbin seçmen tarafından aday teklifinde bulunulması veya ölüm hallerinde maliye veznesine emaneten yatırılan tutar, seçimden sonra talep üzerine ilgiliye iade edilir. Diğer hallerde bu tutar, Hazineye gelir kaydedilir. Şeklindedir.

Buradan da anlaşılacağı üzere 100 bin imzayı bulup adaylığı kesinleşen adaylar yatırdıkları bu parayı geri alabileceklerdir. Eğer 99.999 ve altında imza toplarlarsa para hazineye kalacaktır.

Yüksek öğrenim mezunu olmak, 40 yaşı doldurmuş olmak şartlarının yanında 100 bin imzaya bağlı olan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başlangıçta böyle bir ücret şartı bulunması demokrasimiz açısından sakıncalı bir durumdur. 100 bin imza bulunduğunda geri iade edilse de başvuruda böyle yüksek bir tutarı yatırabilmek her siyasetçi için mümkün değildir.

Maksut BALMUK