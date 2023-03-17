AK Parti yeni unsurları dahil edecek

AK Parti'nin 'Türkiye Yüzyılı' konsepti ile hazırladığı seçim beyannamesinde deprem sebebiyle rötuş yapılıyor. AK Parti kurmayları, daha önce hazırlıkları yapılan 'Türkiye Yüzyılı' başlıklı beyannameden vazgeçilmediğini, ancak depremle birlikte beyannameye yeni unsurların dahil edildiğini kaydetti.

AK Parti, 14 Mayıs seçimlerine yönelik süreci 'Türkiye için hemen şimdi' başlığı ile yürütecek. Edinilen bilgilere göre TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz ile eski bakanlar Lütfi Elvan ve Abdülhamit Gül'ün de yer aldığı beyanname yazım ekibi, dış politikadan ekonomiye, savunmadan afetlere karşı alınacak tedbirlere kadar her konuda önümüzdeki beş yıla yönelik hedeflerin oluşturulmasını tamamlama aşamasına geldi.

YÜCEL KAYAOĞLU