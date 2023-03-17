Bakan Kirişci: Sel 15 canımızı aldı ama toprak da suya kavuştu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, deprem bölgesine vuran ve en az 17 kişinin yaşamını yitirdiği sel hakkında açıklamada bulundu . Canlı yayında konuşan Bakan Kirişçi, "Evet 15 canımızı aldı ama toprak suya kavuştu" yorumunu yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bir televizyon kanalında canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına "Tabii ki taşkın, sel olmasın. Üç günde bu kadar yağış olsun elbette istemeyiz" diyen Kirişçi şu ifadeleri kullandı:

"15 CANIMIZI ALDI AMA DİĞER TARAFTAN TOPRAK SUYA KARIŞTI"

"Bitkisel üretim kısmında stoklarımız var. Buğdayla ilgili stoklarımız var. Regülasyon kurumlarımız var. Toprak Mahsülleri Ofisi, Et Süt Kurumu, Türk Şekeri gibi. Bunlar devrede. Fiyatlarda bir yükselme açıkçası beklemiyoruz. Bu yüzde 127.76'lık oran bir önceki ay yüzde 142'lerdeydi. Aylık artış 6'lara düştü. Genel ekonomiden tarımsal ekonomiyi ayırmak mümkün değil. Temel girdileriniz var. Girdi fiyat endeksine baktığınızda görürsünüz. ÜFE bu. TÜFE değil. Bu da zaman içerisinde tüketici fiyatlarına kaçınılmaz olarak yansıyor. Genel ekonominin seyrindeki iyileşme devam ettiği müddetçe buraya da yansıyacak. Buralarda bir endişemiz, kaygımız yok. Yağışların düzensizliği var. Kuraklık riski de vardı. Bir taraftan 15 canımızı aldı ama diğer taraftan toprak suya kavuştu. Atatürk Barajı'nda su mesafemiz 300 bin metreküp arttı. Bu önemli bir şey. Tabii ki taşkın, sel olmasın. Üç günde bu kadar yağış olsun elbette istemeyiz."