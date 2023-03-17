FETÖ ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Terör örgütleri FETÖ ve DEAŞ'a yönelik operasyonlar kapsamında yakalanan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2023 09:53, Son Güncelleme : 17 Mart 2023 09:54
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün askeri lise sınavları sorularını ele geçirerek örgüt mensuplarına dağıtılmasına yönelik soruşturma kapsamında 14 Mart'ta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 8 şüpheli yakalandı.
Şüphelilere kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılıktan işlem yapıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3 şüpheli ise etkin pişmanlıktan faydalandı.
Ayrıca, sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ propagandası yapmak suçundan yakalanan 1 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.