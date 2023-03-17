Burdur'da kayıp olarak aranan kişi trafik kazasında öldü
Burdur'da iki gündür kayıp olarak aranan kişinin trafik kazasında hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2023 10:21, Son Güncelleme : 17 Mart 2023 10:22
Çavdır ilçesinin Bayır Mahallesi'nde yaşayan Ramazan Türkel (58) çarşamba günü tedavi için Burdur Devlet Hastanesi'ne gitti. Hastaneden ayrılan Türkel'den haber alamayan yakınları polise başvurdu.
Arama çalışması başlatılan Türkel'in, Bucak ilçesi Isparta - Antalya kara yolu Çamlık köyü yakınında plakasına henüz ulaşılamayan bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
Türkel'in cenazesinin bugün Bayır Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.