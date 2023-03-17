Ada Araştırma da Cumhurbaşkanlığı anket sonuçlarını açıkladı

ADA Araştırma şirketi Mart ayı Türkiye Siyasi Gündem Araştırması sonuçlarını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde sadece iki adayın yarışması halinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 53,7 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 46,3 oy alacak.

Ada Araştırma şirketi anketi bilgisayar destekli telefon yöntemiyle 7 ila 10 Mart 2023 tarihlerinde 3 bin 121 kişi ile görüşerek yaptığını açıkladı

ORC Araştırma Cumhurbaşkanlığı anket sonuçlarını açıkladı

ORC Araştırma 11-15 Mart 2023 tarihleri arasında seçmene "Bu pazar seçim olsa hangi adaya oy verirdiniz?" diye sordu.

Araştırma sonuçları şöyle;

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi

Aday Tercihleri

"Bu Pazar seçim olsa hangi adaya oy verirdiniz?"

Kılıçdaroğlu %53,1

Erdoğan %42,3

İnce %3,1

Oğan %1,5

Tarih: 11-15 Mart 2023