EYT yoğunluğu sebebiyle SGK çalışanlarının mesai süreleri uzatıldı
EYT başvurularındaki yoğunluk nedeniyle SGK çalışanlarının aylık mesai süresi 50 saatten 100 saate çıkarıldı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 30 Mart 2023 22:15, Son Güncelleme : 30 Mart 2023 22:56
EYT başvurularındaki yoğunluk nedeniyle SGK çalışanlarının aylık mesai süresi 50 saatten 100 saate çıkarıldı.
EYT düzenlemesinin hayata geçirilmesinin ardından milyonlarca EYT'li emekli olmak için başvuru yapmaya başladı.
Talepleri karşılamak için tam mesaiye geçen SGK çalışanlarının ücretlerine yönelik Meclis yeni bir düzenleme hayata geçirdi.
AK Parti ve MHP'nin önergesi ile yoğun mesai harcayan SGK çalışanlarına ilave fazla mesai ücreti verilecek.
Düzenleme, SGK çalışanlarının mesai süresini aylık 50 saatten 100 saate çıkarıyor.
SGK çalışanları, 30 Haziran'a kadar yeni düzenlemeden faydalanabilecek.
Önerge, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.